拜登支持放寬烏克蘭戰後加入北約程序的計畫

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據美國新聞網站Axio報導，兩名消息人士透露，拜登（Joe Biden）總統支持由北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）的提出一項計畫，即宣布烏克蘭無需完成北約“成員國行動計畫”（MAP）即可加入該聯盟。

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報導指，在下個月將於立陶宛首都維爾紐斯舉行的北約峰會前，盟國在如何處理烏克蘭未來的成員國資格問題上出現了嚴重分歧。現在就將烏克蘭納入北約的安全保護傘，實際上意味着定下了與俄羅斯的戰爭。然而，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）認為，烏方已經證明了該國對聯盟的價值，必須給其一個具體的入盟途徑。

據報道，拜登和德國總理朔爾茨(Olaf Scholz)是不願意超越2008年作出的，烏克蘭有朝一日將成為北約成員國的承諾的人之一。不過，東歐的幾個北約盟國已經接受了澤連斯基的呼籲，並向拜登施壓，要求其同意表明烏克蘭將儘早而不是推遲入盟。

這兩位消息人士說，斯托爾滕貝格周二在白宮提出了一項建議，即北約將聲明烏克蘭已經在加入方面取得了進展，並且不需要完成其他東歐成員國在入盟前所經歷的逐步的“成員國行動計畫”過程。這一過程規定了具體的標準和改革，可能需要幾年甚至幾十年的時間來完成。據悉，參與“成員國行動計畫”的國家會被認為是北約候選國。成為北約候選國之後，需等待北約的正式邀請以及北約成員國的批准。

但該提案仍要求烏克蘭進行改革，而且與東歐的北約成員國的願望相反，它不會為烏克蘭的加入附加任何時間框架。美國官員表示，該提案超出了北約國家的首選路線，這些國家擔心烏克蘭的加入會加劇西方與俄羅斯的對峙。這位高級官員拒絕透露這些國家的名稱，但法國、德國和美國的官員過去曾敦促謹慎行事。

其中一位消息人士說，拜登一直在尋找能夠統一北約的“中間地帶”的解決方案，並支持這一想法。目前還不清楚斯托爾滕貝格的提案是否能讓澤連斯基和其他30個北約成員國滿意。《華盛頓郵報》率先報道說，拜登暫時支持這位北約秘書長的建議。

根據該計畫，北約將宣布烏克蘭可以繞過聯盟的“成員國行動計畫”，在這個過程中，候選國在採取步驟達到北約的國防和其他事項標準時，會得到評估和建議。這將使烏克蘭與北約新成員國芬蘭歸為一類，後者跳過了這個步驟。相比之下，北馬其頓在2020年加入北約之前參加了一個長達20年的“成員國行動計畫”。

美國國家安全委員會的一位發言人表示，“我們致力於北約的門戶開放政策。任何聯盟的決定都是31個盟國和有志於此的國家之間的事。”報導提及，與此同時，美國、法國、德國和英國也一直在討論所謂的“以色列選項”，即這些國家承諾長期武裝和支持烏克蘭，但不承諾保衛它。

該發言人證實，美國和其他盟國正在舉行會談，“討論我們如何向烏克蘭保證他們的長期安全，以便在這場戰爭結束後阻止任何未來的侵略”。雖然這些協議將是個別國家和烏克蘭之間的，而不是整個北約聯盟的，但它們可能會在7月11日至12日舉行的維爾紐斯峰會前後推出。