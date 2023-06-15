移民船難78人死 希臘繼續搜救數百名可能失蹤的人

地中海/移民/船難

希臘外海海域發生移民船沉沒導致 78 人死亡後，救援船多方向散開，繼續尋找數百名曾在過度擁擠的船艙里，並試圖逃生的船難移民。該船在抵達歐洲海岸前在希臘外海遠處傾覆沉沒，這些未被找到的難民目前暫被歸為失蹤。該船出發時據稱載有最多為750人。船難發生在海水最深的海域，稱不太可能施行打撈。

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據美聯社今天報道，希臘正在尋找數百名可能失蹤的人。

到目前為止，從利比亞前往意大利的船隻上已有 104 人獲救，但當局擔心可能還有更多人被困在甲板下船艙。如果得到證實，這將使這場悲劇成為地中海中部有史以來最嚴重的悲劇之一。

據退休的希臘海岸警衛隊海軍上將尼科斯·斯帕諾斯告訴媒體，“找到更多倖存者的機會微乎其微。”

聯合國移民機構，即國際移民組織，根據對倖存者的採訪估計，這艘船載有 700 至 750 人，其中包括至少 40 名兒童。希臘官員說，獲救者大多是男性，包括埃及人、敘利亞人、巴基斯坦人、阿富汗人和巴勒斯坦人。

路透社消息說，救援人員周四在希臘海域進行搜救，一艘船隻發生海難造成至少 79 名移民死亡，倖存者的希望越來越渺茫，人們越來越擔心包括兒童在內的數百人可能被困在擁擠的海船貨艙里溺水身亡。

報道稱，星期三清晨在距南部沿海城鎮皮洛斯約 80 公里的深水中傾覆沉沒的漁船上擠滿了 400 至 750 人。希臘當局表示，已有 104 名倖存者被帶上岸。

據希臘當局稱，當該船在周二深夜開始浪濤里掙紮時，該船擁擠的外甲板上的人一再拒絕了尾隨其後的希臘海岸警衛隊船隻的援助，稱他們想前往意大利。

海岸警衛隊發言人尼科斯·亞歷克修告訴國家廣播公司 ERT：“當你面臨這種情況時……你的行動需要非常小心。你不能在船上有這麼多人的情況下對這樣一艘船進行強制行動......該船沒有給予任何形式的合作。”

在希臘宣布哀悼三天之際，當局表示尚不清楚船上有多少人。他們正在調查一家歐洲救援支持慈善機構的賬戶，該機構稱這艘 20 至 30 米長（65 至 100 英尺）的船上可能有 750 人。

聯合國國際移民組織表示，初步報告顯示船上有多達 400 人。

救助兒童會援引倖存者的初步證詞稱，據信船艙內約有 100 名兒童。

自 2014 年以來，聯合國已記錄了 20,000 多人在地中海中部死亡和失蹤，使該海域成為世界上最危險的移民過境地點。