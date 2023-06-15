遭侵略戰爭殘酷 烏克蘭人接連為戰死沙場的士兵下葬

烏克蘭戰爭//俄羅斯

在烏克蘭首都基輔，生活已經恢復正常。但在這層正常的外衣背後，人們不可能忘記戰爭進行時。基輔的聖米歇爾大教堂幾乎每天都在提醒人們戰爭還在。在戰鬥中喪生的烏克蘭士兵的葬禮就在這裡舉行。

2023年3月27日星期一，在烏克蘭基輔的聖米歇爾金頂修道院舉行的葬禮儀式上，士兵們擡着他們的戰友、烏克蘭武裝部隊高級中尉安東-紮耶茨的靈柩。

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據本台在基輔的特派記者Julien Chavanne和Jad El Khoury報道，今天，6月15日是烏克蘭戰爭的第477天。在聖米歇爾大教堂，儀式日復一日彷彿不變。烏克蘭軍隊士兵們把戰友的靈柩擡放在大教堂里。隨後，在死者的照片前，進行祈禱和唱輓歌。今天下葬的是亨納迪，戰死於巴赫穆特附近的一次地雷爆炸。他來自現在被俄羅斯軍隊控制的貝爾迪安斯克港。

前來弔唁的奧列克桑德說，"為他舉行葬禮，重要的是，他作為一名戰士，為他的家人、他的國家和烏克蘭的自由而死的。"尤利婭是他的教母，她拿着一束黃色和藍色的烏克蘭顏色的花，她指責包括聯合國的國際社會："我們希望所有人都能幫助我們。但聯合國什麼都不做，儘管烏克蘭正在保衛整個歐洲。我們的士兵還要死多少人，才能讓世界最終理解？"

在這裡主持葬禮的米夏爾神父每個星期都要對前線陣亡士兵家屬的這種憤怒和悲傷做出回應與安撫，但他沒有絕望："我不想落入這個黑暗陷阱。放棄和失去希望是非常容易的。但作為一名神父，我必須保持鎮定來支持這些家庭與家人"。