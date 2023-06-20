德國總統：中國是夥伴也越來越是競爭者和對手

中國/德國

中國總理李強19日抵達德國柏林，這是他上任以來的首次歐洲之行。李強到訪之際，正值德國政府調整對華政策。19日，德國總統施泰因邁爾與他會談時，特別指出，中國是德國也是歐洲的夥伴，但是在政治領域，中國越來越是一個競爭者和對手。

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的確，就在李強到訪前幾天，德國政府14日剛剛公布一份國家安全戰略政策文件，將中國比作敵意力量，認為中國雖然是德國的夥伴，但其行為方式與德國利益以及價值背道而馳。

19日，施泰因邁爾與李強會談時，肯定中德兩國合作仍然很重要，但這些合作近些年有所改變。中國仍然是德國和歐洲的夥伴，但在政治上，越來越是競爭者和對手。

德國現任政府正重新調整此前默克爾政府任下，着重推動雙方商貿往來的戰略。新冠疫情令歐洲國家意識到了他們對中國經濟的依賴。而中國政府不斷提升對台灣的軍事壓力，也令包括德國在內的歐洲國家對台海安全感到不安。近年來人權組織以及各國學者關於中國政府大量任意關押新疆維吾爾人的報告，讓德國政府無法充耳不聞。歐洲全面動員，支持烏克蘭抵抗俄羅斯之際，中國政府從未譴責俄羅斯的侵略行為，也更加深中歐關係中的裂痕。中美關係持續緊張，也令歐洲感到不安。施泰因邁爾19日與李強會談時，呼籲中美加強溝通。他表示，中美關係好壞對世界安全與合作都極其重要。

也正是因為中美關係高度緊張，短期內難有重大改善，中國因此希望能夠推動改善中國與歐洲的關係。更何況中國經濟在疫情之後的復蘇勢頭不足，而德國是中國在歐洲的最大貿易夥伴。

20日，李強與德國總理朔爾茨會談，如何在這種既是夥伴又是競爭者甚至是對手的背景下，就合作達成某種共識？德國智庫全球公共政策研究所(GPPI)所長托斯滕·本納(Thorsten Benner)向法新社表示，這次會談將是中德兩國之間是否仍然可以建立名副其實的夥伴關係的試金石。

李強到訪之際，港人，藏人，維吾爾人等團體都將組織示威抗議活動。

在德國之後，李強還將到訪法國，並出席22日-23日在巴黎舉行的新全球金融公約峰會。