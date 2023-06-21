侵烏戰：歐盟一致推第11輪制裁俄羅斯方案 8中國公司減為3家在榜

歐盟/俄羅斯/烏克蘭戰爭

歐盟國家周三就針對俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭的新一攬子制裁措施達成一致。目前擔任歐盟輪值主席國的瑞典表示，該計畫包括旨在打擊規避制裁和個人列名的措施。這些措施的細節將於本周晚些時候以書面程序正式通過制裁措施時公布。

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據美聯社今天報道稱，自 2022 年 2 月 24 日俄羅斯總統普京下令軍隊入侵烏克蘭以來，歐盟此前已對俄羅斯實施了 10 輪制裁。俄羅斯銀行、企業和市場都受到了打擊，甚至包括部分敏感的能源行業。超過1000名官員被凍結資產和遭旅行禁令。

新的制裁的許多內容涉及堵住漏洞，以免對普京的戰爭努力至關重要的貨物無法有效制裁。

歐盟執行機構負責人、歐盟委員會主席烏蘇拉·馮德萊恩表示，新一攬子計畫將“通過收緊出口限制，針對支持克里姆林宮的實體，進一步打擊普京的戰爭機器。”

法新社消息說，歐盟成員國周三就針對俄羅斯的第11套限制性措施達成一致，特別是旨在防止規避已經實施的制裁。

歐盟理事會輪值主席國瑞典說，27國大使在布魯塞爾通過的這些措施，包括個別制裁和 "打擊規避措施"。新一套制裁的目的聚焦防止被禁止出口到俄羅斯的貨物漏網或規避而進入俄羅斯的軍事綜合體。

法新社說，特別是，歐盟委員會的初步建議確定了八個被指控向俄羅斯轉口敏感貨物的中國公司。外交人士解釋說，在與北京方面討論後，其中五家被從名單中刪除，但三家總部設在香港的公司仍然是目標，因為它們屬於俄羅斯。

一家伊朗公司、兩家阿拉伯聯合酋長國的公司、兩家位於烏茲別克斯坦的公司、一家位於亞美尼亞的公司和一家位於敘利亞的公司也受到關注。

歐盟正在尋求勸阻外國公司和第三國幫助莫斯科，向俄羅斯再出口可用於俄羅斯軍工企業的貨物，特別是半導體和集成電路。

第11套方案還針對冰箱、打印機、電子計算器和其他 "有助於加強俄羅斯的軍事和技術，或有助於俄羅斯國防和安全部門發展 "的產品。

該清單有155頁之多。

歐洲還禁止涉嫌違反禁止從海上進口俄羅斯原油和石油產品的船隻進入歐盟港口和船閘。歐盟還延長了在俄羅斯領導層長期控制下的五家俄羅斯媒體在聯盟的廣播許可證的暫停期限，以及對其內容的廣播禁令。

最後，歐盟把參與將烏克蘭兒童驅逐到俄羅斯的71人和33個實體列入黑名單。

歐盟今天達成的協議還沒有得到正式認可。被制裁的個人和實體的身份屆時將在歐盟官方公報上公布，這些措施將生效。