俄羅斯無人機群攻 烏克蘭說有漏洞無法全境空防

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭防空系統擊落了俄羅斯20日早些時候發射的 35 架伊朗制Shahed 轟炸型無人機中的 32 架，其中大部分恐襲集中在基輔地區，這次襲擊事件暴露了烏克蘭在近 16 個月的戰爭里空中防護方面有嚴重缺陷。

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據美聯社報道稱，烏克蘭擊落了一些俄羅斯無人機，但由於空中保護存在漏洞，一些無人機還是漏網得以轟炸造成死傷。

烏克蘭官員稱，俄羅斯軍隊在一次持續約三個小時的夜間無人機襲擊中主要針對烏克蘭首都周邊地區，烏克蘭防空系統擊落了幾十架無人機。這次襲擊是針對烏克蘭地區更廣泛轟炸的一部分，該地區一直延伸到烏克蘭西部靠近波蘭的利沃夫地區。

烏克蘭空軍發言人尤里·伊納特 (Yuriy Ihnat) 表示，由於防空設施無法覆蓋如此廣闊的區域，伊朗造無人機能一路抵達利沃夫。他說，防空系統主要用於保護主要城市、包括核電站在內的關鍵基礎設施和前線。

利沃夫州長馬克西姆·科濟茨基表示，“像烏克蘭這樣的國家普遍缺乏防空設置。”

昨天的新一輪轟炸里，俄羅斯還用彈道導彈襲擊了烏克蘭南部紮波羅熱地區。

烏克蘭的防空系統得到了來自西方盟友的先進武器的加強，提高了擊落來襲無人機和導彈的成功率。

此前，俄羅斯的冬季轟炸損壞了烏克蘭的電力供應，但克里姆林宮的持續打擊削弱了烏克蘭快速修復的努力。

烏克蘭前線後方最近一次遭到空襲恰逢烏克蘭反攻的早期階段，烏軍目的是將克里姆林宮軍隊從自 2022 年 2 月全面入侵以來佔領的領土上趕走。

烏克蘭武裝部隊總司令瓦萊里·紮盧日尼表示，反攻行動還遭遇布滿地雷的地形和加固的防禦工事。