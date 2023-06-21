北約事：芬蘭新政府上馬 瑞典續促土匈鬆口

瑞典/芬蘭/北約/土耳其

最近成為北約第 31 個成員國的芬蘭周二宣誓成立新的聯合政府，該政府被認為是這個北歐國家現代歷史上最右翼的政府。瑞典外交部長托比亞斯·比爾斯特羅姆周三表示，土耳其議會應該開始批准瑞典加入北約的申請，因為斯德哥爾摩現已履行與安卡拉簽署的加入西方軍事聯盟協議規定的義務。匈牙利也還尚未批准瑞典加入北約的申請。

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北約新成員芬蘭宣誓就職，該政府被認為是幾十年來最右翼的國家。據美聯社說，在芬蘭立法者批准部長陣容後，總統紹利·尼尼斯托任命了保守派民族聯合黨領導人佩特里·奧爾波總理組成的由19 名成員組成的內閣。

民族聯合黨在 4 月 2 日的議會選舉中贏得了最多席位。經過七周的聯合談判後，該黨宣布與其他三個政黨達成協議，其中包括極右翼、歐洲懷疑論者芬蘭人黨。

該聯盟的兩個初級夥伴是基督教民主黨和芬蘭瑞典人民黨。由於兩個夥伴黨的主導地位，芬蘭媒體將Orpo政府形容為“民族保守派”性質。

另據路透社今天報道稱，瑞典部長表示，土耳其是時候批准瑞典加入北約了。

瑞典外交部長托比亞斯·比爾斯特羅姆周三表示，土耳其議會應該開始批准瑞典加入北約的申請，因為斯德哥爾摩現已履行與安卡拉簽署的加入北約規定的義務。

去年，在俄羅斯入侵烏克蘭後，瑞典和芬蘭都扭轉了數十年來的軍事不結盟，並申請加入北約。

芬蘭於四月加入北約，但土耳其以安全問題為由繼續阻止瑞典加入。本月安卡拉表示，瑞典必須先鎮壓斯德哥爾摩的反土耳其抗議活動，然後才能獲得加入北約的綠燈。

比爾斯特羅姆在議會會議間隙對路透社表示：“我們的判斷是，我們已經完成了人們對我們的期望，現在是土耳其議會啟動批准程序的時候了。”

比爾斯特羅姆表示，瑞典仍然希望能夠在七月中旬維爾紐斯舉行北約峰會時加入，他並說瑞典沒有“B計畫”。

土耳其稱瑞典窩藏其認為是恐怖分子的激進組織成員。瑞典最近出台了一項新法律，加大資助或支持恐怖組織的難度，政府表示，該法律履行了與土耳其在馬德里簽署的協議中的承諾。

安卡拉仍然不相信。

匈牙利還尚未批准瑞典加入北約的申請。