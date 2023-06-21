澤連斯基稱烏軍反擊速度慢於預期

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭總統澤連斯基今天說，烏克蘭對俄羅斯軍隊的反攻進展“慢於預期”，但基輔不會被迫加快進度。

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烏克蘭總統澤連斯基今天接受英國媒體採訪時說，烏克蘭的反擊攻勢“比預期的要慢”。英國BBC在當天晚些時候播出的採訪中援引澤連斯基的話說：“有些人認為這是一部好萊塢電影，並期待現在就能看到結果。但事實並非如此。但這關係到人們的生命。”

澤連斯基的對手俄羅斯總統普京表示，莫斯科觀察到烏克蘭本月初開始的反攻陷入平靜。普京在電視講話中表示，儘管烏克蘭仍然具有一定的進攻潛力，但基輔會明白它沒有機會了。

烏克蘭表示，在期待已久的反攻中，迄今為止已收復八個村莊，這是七個月來在戰場上首次取得實質性進展。但到目前為止，烏克蘭軍隊尚未攻入俄羅斯已經準備了數月時間的主要防線。

據信基輔已撥出12個旅，每個旅數千人，其中大部分尚未參戰。

路透社走訪了一些被烏克蘭軍隊重新奪回的村莊，並證實已經前進了幾公里。莫斯科表示，自六月初以來，它一直在抵制烏克蘭的進攻。

英國廣播公司(BBC)援引澤連斯基的話說，軍事行動進展並不順利，因為20萬平方公里(77,220平方英里)的烏克蘭領土已被俄羅斯軍隊埋下地雷。澤連斯基說：“無論某些人想要什麼，包括試圖向我們施壓，恕我直言，我們都將以我們認為最好的方式在戰場上前進。”

在取得一系列早期進展後，基輔聲稱在過去一周內僅佔領了另外一個村莊，即皮亞季哈特基 (Pyatikhatky) 村莊。官員們周三表示，南部地區的部隊主要是在鞏固先前取得的成果，而東部地區的部隊則正在抵禦俄羅斯的襲擊。

澤倫斯基接受英國公共廣播公司採訪的時間恰逢在倫敦舉行會議，會上盟國將承諾對烏克蘭提供數十億美元的經濟和重建援助。

西方已經向烏克蘭提供了價值數百億美元的軍事裝備，其中包括數百輛坦克和裝甲車，這些是烏克蘭反攻的核心力量。一些烏克蘭支持者擔心基輔將不得不在未來幾周內在戰場上取得令人印象深刻的成果，否則就會面臨西方政治支持減弱的風險。

路透社說，雙方都加強了導彈和無人機的遠程攻擊，為前線戰鬥做準備。