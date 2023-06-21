西方出巨資援烏 但決意讓俄羅斯賠付烏克蘭戰後重建

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭的西方盟友周三在英國倫敦開會，承諾增加對被一年多的侵略戰爭蹂躪的烏克蘭經濟的財政援助，同時警告俄羅斯，它最終將不得不為烏克蘭戰後重建支付巨額費用。

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雖然烏克蘭今天承認烏軍反擊行動遭遇俄羅斯軍隊的強烈抵抗，沒有像希望的那樣迅速推展，但烏克蘭重建會議將60多個國家、國際機構和私營部門聚集在倫敦舉行，為期兩天，承諾增加援助。

據烏克蘭總統澤連斯基在會議開幕式上通過視頻發表講話敦促稱，"我們必須從願景轉向協議，從協議轉向具體項目"。澤連斯基說，"俄羅斯侵略的每一天都會給烏克蘭帶來新的廢墟，成千上萬的房屋被摧毀，工業被破壞，生命被燒毀"。

世界銀行、聯合國、歐盟和烏克蘭政府最近的一項研究認為，重建烏克蘭經濟的成本為4100億美元。隨着衝突的繼續，這一數字還將上升。

美國國務卿布林肯指出，"我們要清楚：俄羅斯是破壞烏克蘭的幕後黑手與罪魁禍首。俄羅斯最終將承擔重建烏克蘭的費用"。

歐盟委員會主席馮德萊恩也說："必須追究侵略者的責任"。

英國首相蘇納克指出，很明顯，俄羅斯必須為它所造成的破壞付出代價。這就是為什麼我們正在與我們的盟友合作，探索使用俄羅斯資產的合法途徑。法新社說，英國首相蘇納克的國家是烏克蘭最積極的支持者之一。

烏克蘭總理傑尼斯-奇米格爾呼籲將制裁下凍結的俄羅斯資產用於資助烏克蘭重建。他說："最重要的是，俄羅斯必須為它所破壞的東西付出代價。

據法新社說，與此同時，基輔的盟友已經加強了他們的財政援助，以滿足烏克蘭巨大的需求。華盛頓已宣布為烏克蘭基礎設施額外提供13億美元。布林肯稱，“這不僅僅是烏克蘭的生存問題，而也是烏克蘭的繁榮問題。重建對這一點至關重要。”

英國已經承諾在三年內提供高達30億美元的信貸擔保，以資助烏克蘭的公共服務，並提供2.4億英鎊（2.8億歐元）的雙邊援助，特別是用於掃雷和人道主義項目。

德國又撥出了3.81億歐元的2023年人道主義援助，法國則提供了4000萬歐元特別用於緊急重建和醫療設備。

周二，歐盟委員會提出了到2027年的500億歐元的援助計畫。

倫敦會議還在尋求動員私營部門，正式啟動 "烏克蘭商業契約"，該倡議邀請世界各地的公司與世界主要金融機構一起承諾支持烏克蘭的重建。

烏克蘭正在尋求說服各盟友國家，儘管戰爭仍在，但烏克蘭決心繼續進行近年來的改革，特別是打擊長期以來普遍存在的腐敗。

在當地，基輔的軍隊正在努力收復自2022年2月開始入侵該國以來被俄羅斯人佔領的領土。但在接受英國廣播公司採訪時，烏克蘭總統澤連斯基承認，這一攻勢的進展比預期的要慢。澤連斯基還說，“有些人認為烏軍反擊應是一部好萊塢電影，並期望現在就有結果。事實並非如此。”澤連斯基說："我們將以我們認為的最好的方式在戰場上推進"。

在距離前線約30公里的烏克蘭東部，法新社見到了當地人，他們正在重建被俄羅斯導彈破壞的房屋。據克拉馬托爾斯克志願者協會的志願者博格丹估計，"修復房屋，使他們能夠保護自己免受雨淋並能在屋檐下生活，需要一個星期"。但要完全修復，需要一年，或兩年，或三年"。