巴黎奧運會：烏克蘭運動員也面臨悲壯式禁賽

烏克蘭/奧運會

俄羅斯發動侵略烏克蘭戰爭，國際體育界對禁止俄羅斯以及支持俄羅斯的白俄羅斯運動員參加國際比賽意見分歧立場混亂。但烏克蘭有明文規定，舉凡在任何場合的比賽中，與俄羅斯和白俄羅斯運動員同台比賽，將自動喪失參加奧運會資格。國際奧委會主席巴赫今天息事寧人，說他不理解烏克蘭的決定，並說每一個運動員，包括烏克蘭運動員都應當有權利參加奧運會。

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國際奧委會(IOC)周四呼籲烏克蘭給予該國運動員獲得參加2024年巴黎奧運會資格的機會。烏克蘭禁止本國運動員與俄羅斯和白俄羅斯運動員比賽。據國際奧委會主席巴赫表示，奧林匹克機構將支持“每一位想要參加各自運動項目的奧運會資格賽的烏克蘭運動員”。

巴赫在國際奧委會會議開始時表示：“我們希望讓每一位烏克蘭運動員現在都能獲得參賽資格並參加奧運會。”他說，“因此，通過各自的國際聯合會，我們將支持每一位烏克蘭運動員準備和參加他們想參加的任何比賽，這樣他們就能有機會讓烏克蘭人民感到自豪。”

烏克蘭三月份禁止烏克蘭國家運動隊參加有來自俄羅斯和白俄羅斯的運動員參加的奧運會、非奧運會和殘奧會比賽。

這一決定是在國際奧委會為俄羅斯和白俄羅斯運動員以中立身份重返比賽鋪平道路而激怒基輔之後做出的。

俄羅斯和白俄羅斯的運動員最初在俄羅斯入侵烏克蘭後曾被禁止參加國際比賽。

巴赫說：“烏克蘭運動員因俄羅斯和白俄羅斯政府發起的戰爭而受到本國政府的制裁。很難理解為什麼烏克蘭政府要剝奪本國運動員獲得 2024 年巴黎奧運會參賽資格並讓烏克蘭人民有感到自豪的機會。”

目前，在田徑等某些運動項目中，俄羅斯和白俄羅斯運動員仍然被禁止，但在網球等其他運動項目中，烏克蘭運動員經常面對作為中立個人身份的俄羅斯或白俄羅斯運動員。

國際奧委會去年二月禁止這些國家的運動員參賽。但今年早些時候，國際奧委會建議他們以中立的身份重返世界體育界，不懸掛旗幟或國歌。

目前尚未就俄羅斯和白俄羅斯運動員參加明年巴黎奧運會做出決定。

烏克蘭此前曾警告本國體育聯合會，如果屬下運動員在國際舞台上與俄羅斯人和白俄羅斯人比賽，烏克蘭將剝奪這些運動管理機構的地位。

巴赫表示：“整個奧林匹克界、全世界都渴望烏克蘭運動員在國際比賽中大放異彩。”他說，“我們希望他們有機會獲得參加 2024 年巴黎奧運會的資格。這意味着現在就參加。”

巴赫沒有提及國際奧委會是否要對俄羅斯和白俄羅斯運動員開放巴黎奧運會。