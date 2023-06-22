德國極右翼黨欲問鼎總理

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德國極右翼的名為另類選擇黨報告說，隨着民調支持率飆升，該黨打算首次為 2025 年大選提名總理候選人，一天前，德國國內安全機構剛剛警告選民注意謹慎支持該黨。

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據德國政治分析人士表示，由於選民對經濟衰退、移民和向碳中和經濟轉型的擔憂，十年前成立的德國選擇黨在民意調查中飆升至第二位。該黨稱要在下屆選舉時提名總理候選人。

反建制政黨還受益於選民對現任總理朔爾茨尷尬的三黨聯盟的不信任，該聯盟在過去幾個月的大部分時間裡一直在公開爭論如何應對這些危機。

德國選擇黨的支持率達到創紀錄的19-20%，僅落後於反對黨保守派的27-28%，但與朔爾茨領導的社會民主黨持平，並且遠遠領先於執政聯盟中的兩個聯盟夥伴。

當被廣播公司ntv問及德國選擇黨是否會提名一位總理候選人時，該黨聯合主席愛麗絲·韋德爾表示，“當然，我們也會在沒有這些民意調查數字的情況下提名一位問鼎候選人”，但她迴避了關於她是否會親自出面競選的問題。

目前，選擇黨候選人成為德國總理的可能性非常低，因為該黨需要能夠組建政府，而目前所有其他政黨都排除了與該黨合作的可能性。

儘管如此，提名候選人的姿態將表明德國自納粹以來最成功的極右翼政黨的野心，它正在日益動搖歐洲人口最多國家和最大經濟體的政治格局。

周二，德國國內情報機構負責人托馬斯·哈爾登旺（Thomas Haldenwang）警告公民，極右極端主義對德國民主構成最大威脅，選民在投票給德國選擇黨之前應牢記這一點，凸顯了當局對局勢的擔憂。 。據哈爾登旺表示，部分選擇黨成員散布對少數族裔的仇恨，並散布反猶太情緒和親俄言論。

政治分析人士表示，即使德國選擇黨無法掌權，它也已經通過蠶食其他政黨的民眾支持，迫使其他政黨更頻繁地結成難以控制的聯盟。對於德國東部的前共產主義國家來說尤其如此，這裡仍然比德國其他地區貧窮，而且對民主制度的信任也較弱。

德國選擇黨目前有望贏得明年舉行選舉的東德所有三個州的選票。

據路透社說，該黨躥升尤其受益於朔爾茨執政聯盟的激烈內訌，最近一次是關於逐步淘汰石油和天然氣供暖系統的新法律，批評者稱該法律將給家庭財政帶來過重負擔。據德國德累斯頓政治研究中心主任漢斯·沃蘭德表示：“危機情緒越強烈，德國選擇黨的成功就越大。” “當人們不再信任政府時，對於唯一以民粹主義方式爭論的真正大型反對派團體來說，這很容易。”