佩斯科夫：各部門正向普京報告與叛亂有關的措施 普里戈津：瓦格納正在進入羅斯托夫

俄羅斯/政治/歐洲

據俄新社報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫6月24日凌晨表示，俄國防部、聯邦安全局、內政部和俄羅斯聯邦國家近衛軍正全天候地向總統普京報告針對未遂武裝叛亂髮出指示後所採取的措施。普里戈津則在最新發布的一段錄音中稱，僱傭兵集團瓦格納“跨越所有地區的州界”，現在正在進入俄西南部靠近烏東邊界的羅斯托夫（Rostov），並承諾“摧毀任何阻擋他們的東西”。

廣告 繼續瀏覽後續

據俄新社報導，佩斯科夫強調，“特勤部門、安全機構，即國防部、聯邦安全局、內務部和俄羅斯聯邦國家近衛軍不斷向總統報告在執行他先前指示方面採取的措施。”

佩斯科夫稱，俄羅斯聯邦總檢察長克拉斯諾夫（Igor Krasnov）已就企圖組織武裝叛亂的刑事案件向普京報告，並報告了法律行動的合法性。

佩斯科夫說：“俄羅斯聯邦總檢察長克拉斯諾夫就企圖組織武裝叛亂相關刑事案件向普京報告了情況。”

此外，普里戈津在周六凌晨發表的一段最新錄音中說，“目前的情況：今天，我們受到了一次導彈襲擊。在這次打擊之後，直升飛機發揮了作用。然後是大炮。“

普里戈津稱，“總參謀長的命令是摧毀瓦格納PMC。在與國防部長紹伊古會面後，他們作出了這個決定——消滅反叛的部隊，而這些部隊準備保衛祖國，不是保衛自己的屁股。”

普里戈津稱，“截至目前，我們已經跨越了所有地區的州界。邊防軍向我們走來，擁抱了我們的戰士。現在，我們正在進入羅斯托夫。國防部的單位，事實上，那些被扔出來阻擋我們的道路的義務兵，都撤走了。”

普里戈津宣稱，“我們只與專業人士作戰。但如果有人阻擋我們的道路，我們將摧毀所有阻擋我們的東西。我們向任何人伸出援助之手。沒有必要在這隻手上吐口水。我們正在向前邁進，直到最後。”

普里戈津稱，“關於逮捕的說法：這種兄弟情誼、這種正義、這種榮譽、這種良知是我們所擁有的。但當你提出這些要求時，你還沒有這些感覺。這些感覺被破壞了。因此，除了背叛，你不能理解任何東西。”