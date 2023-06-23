俄羅斯導彈夜襲烏軍一空軍基地 全數遭攔截

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭空軍今天報告，烏軍在一夜之間擊落了13枚針對烏克蘭西部一個軍用機場的俄羅斯巡航導彈。自5月以來，俄羅斯加強了用爆炸性無人機和導彈對烏克蘭施行夜間轟炸。

在烏克蘭黑海蛇島被摧毀俄羅斯的Pantsyr導彈系統圖片 資料照片

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烏克蘭空軍周五表示，"俄羅斯昨夜今晨襲擊發射的所全部13枚Kh-101/Kh-555導彈都被烏克蘭防空部隊摧毀。"空軍在Telegram上說。"它補充說："這一次，襲擊的目標是赫梅利尼茨基地區（西部）的一個軍用機場。

據烏克蘭空軍說，"（導彈）發射是在午夜前後由四架圖-95MS轟炸機從裏海進行的。"

據法新社今天報道，自5月以來，俄羅斯加強了用爆炸性無人機和導彈對烏克蘭的夜間轟炸，而與此同時烏克蘭在被俄羅斯軍隊佔領的東部和南部開始發動反攻。

烏克蘭軍方發言人Andriï Kovaliov還報告了烏軍在南部取得的一些進攻進展，說烏軍在那裡取得了 "部分成功"。

他報告說，在東部，烏克蘭軍隊正在繼續遏制俄羅斯軍隊的攻勢，特別激烈的戰鬥仍在繼續"。

烏克蘭國防部副部長甘娜-馬里亞爾今天上午在電報群上說："烏克蘭軍隊已經阻止了俄羅斯在庫皮揚斯克和萊曼地區的進攻"。