俄羅斯黑海艦隊加固防襲 多用海豚測聲納

俄羅斯/克里米亞/海豚/黑海艦隊

英國政府今天報告說，俄羅斯加強了在被俄羅斯吞併的克里米亞的黑海艦隊基地的安全防衛，大量徵用經過特殊訓練的海豚來保護基地免受烏克蘭潛水攻擊。用海豚加強水下安全防衛，曾是冷戰時期的做法。

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據法新社今天報道稱，在一份關於俄羅斯入侵烏克蘭的定期情報報告更新中，英國國防部稱，自2022年夏天以來，俄羅斯對該國主要的黑海基地進行了重大安全升級。"這包括在港口的入口處至少有四層護網和圍欄。最近幾周，這些防禦措施很可能被更多訓練有素的海洋哺乳動物海豚所加強"。

將海洋哺乳動物用於軍事目的是一種長期的做法，近幾十年來，一些軍隊，特別是美國和俄羅斯軍隊，都採用了這種做法。

克里米亞是2014年3月被俄羅斯吞併的烏克蘭半島，自1965年以來，這裡一直是海洋哺乳動物的訓練中心。

據俄羅斯媒體稱，1991年蘇聯解體後，該訓練中心被關閉，訓練中心的海豚被賣到伊朗。烏克蘭海軍在2012年重新開放了訓練中心，但在克里米亞半島被吞併後，該中心被置於莫斯科的控制之下。

2022年4月，美國海軍研究所（Usni）利用衛星照片聲稱，俄羅斯在烏克蘭發動軍事攻勢時，將兩個海豚圍欄搬到了俄羅斯在克里米亞的黑海基地。

據英國國防部說，"在北極水域，俄羅斯海軍還使用白鯨和海豹。"英國部周五還說，"俄羅斯為一系列任務訓練了動物，但在克里米亞塞瓦斯托波爾港的那些動物很可能是為了對付敵人的潛水員。"

克里米亞是俄羅斯部隊的後方基地，特別是用於派遣增援部隊和維護設備。克里米亞經常成為烏克蘭攻擊的目標，特別是用無人機的攻擊。