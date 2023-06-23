俄聯邦安全局呼籲僱傭兵不要執行普里戈津的命令並將其拘留

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據俄新社6月23日晚間報導，俄羅斯聯邦安全局表示，葉夫根尼·普里戈津在社交網絡上傳播的所有有關俄羅斯國防部據稱對瓦格納PMC後方部隊發動導彈和炸彈襲擊的信息都是不真實的，屬於信息挑釁。報導指，由於俄羅斯聯邦局勢的嚴重性和對抗升級的威脅，俄羅斯聯邦安全局對普里戈津號召武裝叛亂的事實提起刑事訴訟。

俄羅斯聖彼得堡一家紀念品店出售的卡德羅夫、普里戈津和普京的面具商品。

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俄新社報導指，俄羅斯聯邦安全局表示：“我們呼籲私人軍事公司戰士不要犯下無法挽回的錯誤，停止對俄羅斯人民採取任何強行行動，不要執行普里戈津的犯罪和背叛的命令，並採取措施拘留他。”

俄新社報導稱，“普里戈津的言論和行動實際上是在呼籲在俄羅斯聯邦領土上爆發武裝內戰，是俄羅斯軍人與親法西斯烏克蘭軍隊作戰的‘背後捅刀子’。”

同樣來自俄新社消息，據俄羅斯聯邦總檢察長辦公室新聞部門報道，針對普里戈津的武裝叛亂刑事案件已經啟動，作為案件的一部分，將進行法律評估。

報告稱，“2023年6月23日，俄羅斯聯邦安全局調查部依據俄羅斯聯邦刑法第279條，以組織武裝叛亂罪，合法合理地對普里戈津提起刑事立案。”

俄羅斯聯邦總檢察長辦公室表示：“他的行為將得到適當的法律評估。” 報導稱，此罪可判處12至20年監禁。