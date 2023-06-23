俄聯邦安全局因煽動叛亂對普里戈津立案調查 佩斯科夫：普京了解相關情況

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據俄新社23日晚間報導，俄羅斯國家反恐怖主義委員會（NAC）表示，俄羅斯聯邦安全局已經對瓦格納PMC負責人葉夫根尼·普里戈津（Yevgeniy Prigozhin）號召武裝叛亂的行為進行刑事立案。據塔斯社報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫告訴記者稱，普京總統對瓦格納PMC創始人葉夫根尼·普里戈津的情況是了解的，並正採取一切必要措施。

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俄羅斯國家反恐怖主義委員會在一份聲明中表示：“與此相關，俄羅斯聯邦安全局以號召武裝叛亂為由提起刑事訴訟。我們要求立即停止非法行為。”

周五早些時候，俄羅斯國防部發表聲明稱，以普里戈津的名義傳播的有關俄正規軍“襲擊”瓦格納後方軍營的所有信息均不屬實。俄國防部稱，這些指控是“信息挑釁”。

佩斯科夫向記者表示，“已經向普京總統報告了圍繞普里戈津發生的所有事件。正在採取必要的措施”。

普里戈津周五指控俄羅斯軍方領導層下令打擊了瓦格納的一個軍營，並殺死了他的“大量”僱傭軍。普里戈津聲稱，俄羅斯國防部欺騙了瓦格納，他發誓要“對這些暴行作出回應”。

普里戈津的社交媒體“電報”平台周五晚間發布了多條他的錄音。

普里戈津在稍早的一段錄音中說，“瓦格納PMC指揮官委員會作出決定：必須制止國家軍事領導人帶來的邪惡。他們忽視了士兵的生命。他們忘記了‘正義’這個詞，而我們將把正義帶回來。那些，今天破壞我們的人，破壞數萬，數萬俄羅斯士兵生命的人將受到懲罰。”

普里戈津說，“我要求：沒有人反抗。每一個試圖抵抗的人，我們都會認為他們是危險的，並立即摧毀他們，包括我們路上的任何檢查站。還有我們在頭頂上看到的任何航空（飛機）。”

普里戈津說，“我要求大家保持冷靜，不要屈服於挑釁，呆在自己的房子里。最理想的是，那些沿着我們的路走的人，不要出去。在我們完成了我們開始的工作之後，我們將回到前線，保護我們的祖國。”

普里戈津說，“總統機關、政府、內務部、羅斯瓦迪亞(Rosgvardia)和其他部門將繼續像以前一樣運作。我們將處理那些破壞俄羅斯士兵的人。而我們將回到前線。軍隊中的正義將得到恢復。在這之後，整個俄羅斯都將獲得公正。”

在周五晚20點30分發布的一段錄音中，普里戈津說，“這不是軍事政變。這是一次爭取正義的遊行。我們的行動不以任何方式干擾軍隊。”

由於目前形勢正在發展之中，因此難以斷定涉及普里戈津、瓦格納及俄羅斯國內的真實局勢。