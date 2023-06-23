北約最大空中演習今天落幕

北約/ "空中衛士23"/德國

北約今天結束有史以來最大規模的空中演習。該軍事演習旨在展示其北約成員在中歐和東歐的團結合作與協調，聚焦應對來自俄羅斯的潛在威脅。

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德國空軍司令英戈-格哈茨今天不無滿意地說：”我們想展現，這25個不同的國家從第一天起就可以一起協調行動，我們成功了。“

據法新社，這次演習由德國協調，名為 "空中衛士23"，彙集了來自25個北約成員國和夥伴國的約250架軍用飛機，參與者還包括日本和申請加入北約的國家瑞典。

多達10,000人參加了演習，這些演習特別是關注位於北約領土上的城市、機場或港口受到攻擊的情況下加強互操作協調防衛和對無人機和巡航導彈襲擊時的防禦。

德國空軍司令稱，"這些演習取得了完全的成功，不僅在戰術方面，而且在組織方面"，德國空軍司令是從雅戈爾空軍基地（石勒蘇益格-荷爾斯泰因）做出上述總結。據他報告說，在計畫的2,000次飛行中，有1,800次飛機升空，這是此類演習的創紀錄的完成率。

德國空軍負責人在介紹這次演習時解釋說，這次演習是在2018年構思的，部分原因是為了應對俄羅斯在2014年吞併克里米亞事件，並旨在作為大西洋聯盟東翼的一種加強"保險"選擇，儘管該軍事演習"沒有專門針對任何人"。

據法新社引述美國駐德國大使艾米-古特曼稱，但這些演習也是為了發出一個信息，特別是向俄羅斯發出信息。美國大使說：”如果任何世界領導人不注意到這一北約精神，這一北約的力量意味着什麼，包括俄羅斯總統普京，我會感到非常驚訝。“

6月16日，總理朔爾茨在德國北部參觀了這次演習，該演習對民航空中交通造成的干擾比預期的要小。德國交通部長沃爾克-維辛高興地報告說，"民用航空交通也以優異的成績通過了這次壓力測試"。

據該報道，俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭激活了近75年前為對抗蘇聯而建立的西方軍事聯盟即北約。

而芬蘭和瑞典過去長期保持官方中立，以避免與俄羅斯發生衝突，卻在2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後都申請加入北約。