普里戈津稱俄軍襲擊了瓦格納軍營 俄國防部予以否認，稱是信息挑釁

俄羅斯/政治/烏克蘭

俄羅斯僱傭兵集團“瓦格納”創始人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）周五在一段錄音中指控俄正規軍襲擊了瓦格納的一個軍營，並殺害了他的“大量”僱傭軍下屬。俄羅斯國防部隨後在社交媒體平台“電報”刊登的一份聲明中加以否認。俄國防部的聲明稱，“在社交網絡上以普里戈津的名義傳播的所有關於所謂‘俄羅斯國防部對瓦格納私營軍事公司後方營地的打擊’的消息和視頻都是不真實的，是一種信息挑釁。”

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周五早些時候在“電報”平台上發布的一段視頻中，普里戈津發表了激烈的言論，批評俄羅斯於去年2月24日開始對烏克蘭發動全面入侵的理由。近來一直對俄軍方領導人口誅筆伐的普里戈津在瓦格納的媒體部門發布的一個極具批評性的視頻採訪中，直接駁斥了戰爭的原因。

普里戈津在視頻中說，入侵烏克蘭或所謂的“特別行動”並不是因為烏克蘭或北約對俄羅斯的威脅而發起的，儘管莫斯科聲稱如此。他談及，從2014年克里米亞被吞併以來，八年來烏克蘭東部的局勢並沒有改變，雙方偶爾互相開火，沒有任何升級。

普里戈津談到，“（2022年）2月24日，沒有發生什麼特別的事情。那麼，（俄羅斯）國防部試圖欺騙公眾，試圖欺騙總統，講述烏克蘭方面有瘋狂的侵略行為，他們要和北約集團一起攻擊我們。因此，2月24日的所謂特別行動是出於完全不同的原因發起的。”

此前，普里戈津為入侵烏克蘭的理由進行了辯護，但對俄羅斯國防部長紹伊古及俄武裝力量總參謀長格拉西莫夫多次予以抨擊。特別是，普里戈津與紹伊古在處理僱傭兵軍事合同的問題上存在直接的爭執。

隨着周五視頻採訪的面世，普里戈津聲稱俄羅斯國防部完全誤導了俄總統普京，還指責紹伊古就烏克蘭戰場的狀況上欺騙總統，並指俄軍在烏克蘭南部處於劣勢，整個入侵行動是一次“拙劣的計畫下的行動”。

普里戈津在視頻中說，“現在的現實是，俄羅斯軍隊正在紮波羅熱和赫爾松方向撤退。烏克蘭武裝部隊正在擊潰俄軍，我們正在用鮮血清洗自己，沒有人部署預備隊，沒有人控制。”