莫斯科加強安全措施 蘇羅維金等俄軍將領呼籲瓦格納服從總統意願

俄羅斯/政治/歐洲

據塔斯社報導，莫斯科最重要的目標受到加強保護，首都的安全措施也得到加強。俄羅斯執法機構向塔斯社報告了這一情況。消息人士稱：“莫斯科已加強安全措施，所有最重要的設施、國家機關和交通基礎設施都受到加強保護”。另在俄新社通過社交媒體平台“電報”上傳的視頻中，蘇洛維金等俄軍將領發表錄製的視頻，並呼籲瓦格納指揮員和戰鬥人員遵循俄總統普京的意願，“和平解決所有問題”。

廣告 繼續瀏覽後續

塔斯社報導指，消息人士稱，俄羅斯國家近衛軍下屬的特別用途機動單位（ОМОН）和特別迅速應變分隊（СОБР）已經進入戒備狀態。

另在俄新社“電報”平台發布的視頻中，蘇洛維金面對鏡頭表示：“我向瓦格納PMC的領導、指揮官和戰士們呼籲。我們和你們一起走過了艱難困苦的道路。我們和你們一起戰鬥，承擔風險，遭受損失，我們一起贏得了勝利。我們是同一血脈，我們是勇士。我敦促你們停下來。敵人只是在等待我們國內政治局勢的升級。在這個國家的困難時期，我們不能正中敵人的下懷。”

蘇洛維金補充說，“在為時已晚和有必要且必須這樣做之前。就是要服從俄羅斯聯邦民選總統的意志和命令。要停止縱隊，讓他們回到自己的永久部署點。只在俄羅斯聯邦武裝力量最高統帥的領導下，以和平方式解決所有問題。”

此外，俄羅斯陸軍中將阿列克謝耶夫也對瓦格納發表了視頻講話，並稱“無論你們的意圖如何，這都是對國家和總統的背後捅刀子——對俄羅斯和武裝部隊的形象沒有更大的打擊，這樣的挑釁只可能是國家的敵人所為。”

阿列克謝耶夫在視頻中說，“現在發生的事情是赤裸裸的瘋狂事實。我無法用其他語言來解釋。”

這位俄羅斯情報官員說，“我們的國家現在處於最困難的境地，當整個西方世界都在反對我們。當炮彈從整個世界飛來的時候。這種事情，你們現在在某人的挑釁下開始履行的想法將導致巨大的損失。首先是巨大的政治損失。想象一下，西方國家會以怎樣的熱情來對待此事。”

阿列克謝耶夫說，“只有總統有權任命武裝部隊的最高領導層，而你們正試圖侵佔他的權力。這是一場政變。現在沒有必要這樣做，因為對俄羅斯的形象和它的武裝力量沒有更大的損害。”