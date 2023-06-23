面對通貨膨脹，意大利消費者發動麵食罷工

面對通貨膨脹，意大利消費者發動麵食罷工、抵制麵食產品。與法國一樣， 意大利la “Botte”著名企業連續幾個月來也嚴重受到物價上漲的影響。 這個意大利美食的象徵也未能倖免受到通脹的衝擊。 

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意大利米蘭市中心，一名男子在一家商店的貨架上挑選意大利麵。
意大利米蘭市中心，一名男子在一家商店的貨架上挑選意大利麵。 ASSOCIATED PRESS - LUCA BRUNO
作者： 珍妮特
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作為意大利美食象徵的麵食食材，是 la “Botte”企業方麵價格上漲的主要受害者之一。這種情況會激怒因通貨膨脹而窒息的民眾。 為了鼓勵企業降低價格，消費者協會因此呼籲從6月22日至29日幾天內不要購買麵食，因為他們相信通貨膨脹並不是導致其漲價的唯一的罪魁禍首 

與法國通脹情形一樣，意大利連續幾個月受到通脹的嚴重影響。 食品價格平均上漲 12%，麵食價格平均上漲 20%（法國為 21%）。意大利人不得不抑制食品支出，有分 之一的人放棄了購買肉類和魚類而農業綜合企業巨頭的利潤卻保持穩定。與法國政府迅速推出控制價格的護措施不同，意大利政府並未實施此類措施。 

意大利阿蘇恩蒂(Assoutenti)消費者協估計，意大利四口之家每年平均花 915 歐元。 總共得開支 7690 歐元，而不是一年前買菜購物開支時的 6775 歐元。 

阿蘇恩蒂費者協會的主譴責價格嚴重歪曲事實”，他表示麵食的價格與生產成本絕對不成比例。” Assouenti 這個消費者協會的總裁特魯茲 (Furio Truzzi)曾警告說，如果不做出改變，將會發起抵制：“我們預計意大利麵價格因此很快就會大幅下跌，否則消費者會介意的。” 他譴責“面對零售價格表，所看到的嚴重扭曲”。意大利農業組織 Confagricoltura 副主席 拉薩(Matteo Lasagna) 力圖“促進一項旨在消除不信任氣氛的共同反思 [...]並推動承認一個材料的公平價格”。 

著名的麵食生產商 Penny Italia 的採購總監帕斯誇萊·尼卡斯特羅 (Pasquale Nicastro) 譴責意大利人自相矛盾的慾望，他說：“消費者想省錢，但也有人關注價格，同時想要更好質量的產品。這促使我們開發兩種不同的產品鏈。” 

 

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