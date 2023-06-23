面對通貨膨脹，意大利消費者發動麵食罷工、抵制麵食產品。與法國一樣， 意大利la “Botte”著名企業連續幾個月來也嚴重受到物價上漲的影響。 這個意大利美食的象徵也未能倖免受到通脹的衝擊。

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作為意大利美食象徵的麵食食材，是 la “Botte”企業方麵價格上漲的主要受害者之一。這種情況會激怒因通貨膨脹而窒息的民眾。 為了鼓勵企業降低價格，消費者協會因此呼籲從6月22日至29日幾天內不要購買麵食，因為他們相信通貨膨脹並不是導致其漲價的唯一的罪魁禍首

與法國通脹情形一樣，意大利連續幾個月受到通脹的嚴重影響。 食品價格平均上漲 12%，麵食價格平均上漲 20%（法國為 21%）。意大利人不得不抑制食品支出，有四分 之一的人放棄了購買肉類和魚類，而農業綜合企業巨頭的利潤卻保持穩定。與法國政府迅速推出控制價格的保護措施不同，意大利政府並未實施此類措施。

根據意大利阿蘇恩蒂(Assoutenti)消費者協會估計，意大利四口之家每年平均要多花 915 歐元。 總共得開支 7690 歐元，而不是一年前買菜購物開支時的 6775 歐元。

阿蘇恩蒂消費者協會的主席譴責價格“嚴重歪曲事實”，他表示：“麵食的價格與生產成本絕對不成比例。” Assouenti 這個消費者協會的總裁特魯茲 (Furio Truzzi)也曾警告說，如果不做出改變，將會發起抵制：“我們預計意大利麵價格因此很快就會大幅下跌，否則消費者會介意的。” 他譴責“面對零售價格表，所看到的嚴重扭曲”。意大利農業組織 Confagricoltura 副主席 拉薩壤(Matteo Lasagna) 力圖“促進一項旨在消除不信任氣氛的共同反思 [...]並推動承認一個原材料的公平價格”。

著名的麵食生產商 Penny Italia 的採購總監帕斯誇萊·尼卡斯特羅 (Pasquale Nicastro) 譴責意大利人自相矛盾的慾望，他說：“消費者想省錢，但也有人關注價格，同時想要更好質量的產品。這促使我們開發兩種不同的產品鏈。”