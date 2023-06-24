意大利/一帶一路

中國駐意大使：意大利若退“一帶一路”將不利於互信與合作

有關意大利有可能在今年內宣布退出“一帶一路”，中國駐意大利大使賈桂德23日受訪時稱，一帶一路是彰顯雙方政治互信和合作戰略水平的平台，如果貿然“退群”，對意大利形象、可信度和合作將造成不利影響。

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La présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, à Rome le 15 juin 2023.
La présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, à Rome le 15 juin 2023. AFP - FILIPPO MONTEFORTE
作者： 夏榕
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中國駐意大使賈桂德周五23日接受意大利瀏覽量最大的線上新聞網Fanpage專訪。中國駐意大利大使館官網星期六（24日）公布了訪問內容。

據報道，針對意大利有可能終止“一帶一路”諒解備忘錄，賈桂德表示，中意一帶一路諒備是一份互利共贏的合作文件，而不是一方對另一方的恩賜。中意關係在簽署諒備後，戰略水平進一步增強，意大利在中國外交關係中的優先地位、中意關係在中歐關係中的地位顯著提升，產生了許多直接和間接利好效應。

賈桂德引用了一系列的數據，稱兩國大量的合作成果與效益絕非理所當然，與諒備簽署後的積極輿論氛圍和合作預期分不開。一帶一路是兩國長期互尊互信、互利共贏的成果結晶，也是多年來共築友誼、務實合作的戰略升華，其意義不僅包括經濟層面。

賈桂德續稱，對於一份彰顯雙方政治互信和合作戰略水平的平台，如果意大利貿然決定“退群”，無疑將釋放負面信號，給兩國政治、經貿、文化等各領域合作“澆冷水”，恐怕也會對本國形象、可信度和合作預期造成相當不利的影響。

賈桂德又說，中國是難以替代的合作夥伴，更是不容錯過的發展機會。在世界各國對華合作“踩油門”的時候，“踩剎車”“掛倒擋”顯然不是符合兩國利益的選擇。

談到脫鉤論時，賈桂德則表示， “脫鉤斷鏈”已被證明違反經濟規律和國際經貿秩序，不可能實現。

意大利為G7成員國當中唯一簽署一帶一路的國家意大利與中國簽署的一帶一路諒解備忘錄將在今年截止。

意大利總理梅洛尼Giorgia Meloni有意在今年年底前退出一帶一路倡議。梅洛尼之前不論在競選期間還是在新政府上台後，已多次表達對一帶一路的疑慮。基於考量到中國的經濟報復，據悉，梅洛尼的外交顧問還在討論這一潛在決定的細節和時間點。

另據《蟻報Le Formiche）23日報導認為，賈桂德的發言聽起來像是抵制不續簽所做的威脅。同時提醒意大利政府需在年底前採取行動，否則備忘錄將在明年3月自動續5年。

蟻報》上個月還曾分析，北京可能不會做出嚴厲反應，因意大利除了是北約和歐盟成員外，也是七大工業國集團（G7）成員國，若對意國做出嚴厲反應，恐引起其他聯盟國的激烈反應。

該報分析指，上個月 G7 廣島峰會在閉幕前一天，美國、加拿大、日本、英國、法國、德國、意大利國在峰會聯合公報中共列 9 點方針，其中一項是減少中國在全球活動日益強硬所帶來的風險，成員國間將保持彼此的經濟合作。因此，倘若北京執意對意國做出嚴厲制裁，其他成員國不會坐視不管。此外，在一帶一路10周年之際過度宣傳意國的不續簽只是讓中國徒留污點而已。

 

 

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