中國駐意大使：意大利若退“一帶一路”將不利於互信與合作

意大利/一帶一路

有關意大利有可能在今年內宣布退出“一帶一路”，中國駐意大利大使賈桂德23日受訪時稱，一帶一路是彰顯雙方政治互信和合作戰略水平的平台，如果貿然“退群”，對意大利形象、可信度和合作將造成不利影響。

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中國駐意大使賈桂德周五23日接受意大利瀏覽量最大的線上新聞網Fanpage專訪。中國駐意大利大使館官網星期六（24日）公布了訪問內容。

據報道，針對意大利有可能終止“一帶一路”諒解備忘錄，賈桂德表示，中意一帶一路諒備是一份互利共贏的合作文件，而不是一方對另一方的恩賜。中意關係在簽署諒備後，戰略水平進一步增強，意大利在中國外交關係中的優先地位、中意關係在中歐關係中的地位顯著提升，產生了許多直接和間接利好效應。

賈桂德引用了一系列的數據，稱兩國大量的合作成果與效益絕非理所當然，與諒備簽署後的積極輿論氛圍和合作預期分不開。一帶一路是兩國長期互尊互信、互利共贏的成果結晶，也是多年來共築友誼、務實合作的戰略升華，其意義不僅包括經濟層面。

賈桂德續稱，對於一份彰顯雙方政治互信和合作戰略水平的平台，如果意大利貿然決定“退群”，無疑將釋放負面信號，給兩國政治、經貿、文化等各領域合作“澆冷水”，恐怕也會對本國形象、可信度和合作預期造成相當不利的影響。

賈桂德又說，中國是難以替代的合作夥伴，更是不容錯過的發展機會。在世界各國對華合作“踩油門”的時候，“踩剎車”“掛倒擋”顯然不是符合兩國利益的選擇。

談到脫鉤論時，賈桂德則表示， “脫鉤斷鏈”已被證明違反經濟規律和國際經貿秩序，不可能實現。

意大利為G7成員國當中唯一簽署一帶一路的國家。意大利與中國簽署的一帶一路諒解備忘錄將在今年截止。

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）有意在今年年底前退出一帶一路倡議。梅洛尼之前不論在競選期間還是在新政府上台後，已多次表達對一帶一路的疑慮。基於考量到中國的經濟報復，據悉，梅洛尼的外交顧問還在討論這一潛在決定的細節和時間點。

另據《蟻報》（Le Formiche）23日報導認為，賈桂德的發言聽起來像是抵制不續簽所做的威脅。同時提醒意大利政府需在年底前採取行動，否則備忘錄將在明年3月自動續5年。

《蟻報》上個月還曾分析，北京可能不會做出嚴厲反應，因意大利除了是北約和歐盟成員外，也是七大工業國集團（G7）成員國，若對意國做出嚴厲反應，恐引起其他聯盟國的激烈反應。

該報分析指，上個月 G7 廣島峰會在閉幕前一天，美國、加拿大、日本、英國、法國、德國、意大利七國在峰會聯合公報中共列 9 點方針，其中一項是減少中國在全球活動日益強硬所帶來的風險，成員國間將保持彼此的經濟合作。因此，倘若北京執意對意國做出嚴厲制裁，其他成員國不會坐視不管。此外，在一帶一路10周年之際過度宣傳意國的不續簽只是讓中國徒留污點而已。