佩斯科夫：針對普里戈津的刑事案件將被撤銷，他將前往白俄羅斯

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據俄新社報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫最新表示，針對瓦格納首領葉夫根尼·普里戈津刑事案件將被撤銷，他將前往白俄羅斯。佩斯科夫沒有具體說明普里戈任將在白俄羅斯具體做什麼。他也不知道這位瓦格納的創始人現在在哪裡。報導稱，正如克里姆林宮所強調的那樣，普里戈津能夠前往白俄羅斯的保證是俄羅斯總統普京的承諾。

俄羅斯聖彼得堡的一家紀念品店中販賣的普里戈津與普京的面具。

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佩斯科夫表示，參與今天事件的瓦格納的戰士將不會遭到刑事檢控。

據英國《金融時報》記者報導，佩斯科夫還表示，沒有參加今天事件的瓦格納戰士將與俄羅斯國防部簽訂合同。沒有關於俄國防部領導層潛在變化的消息。

報導指，儘管一度宣布普里戈津是“叛徒”，並在周六上午發誓要“清算”瓦格納，但佩斯科夫說，普京已要求盧卡申科進行調解，希望避免任何進一步的流血事件，因為這位白俄羅斯領導人認識普里戈津已有20年。

佩斯科夫將這次事件——瓦格納在武裝叛亂中擊落了直升機，佔領了俄羅斯南部軍區總部，並向莫斯科進軍了大部分路程，描述為“相當困難”和“充滿悲劇性的事件”。但他說，“有更高的目標，那就是擺脫流血和內部對抗”。

報導指，普京不會對該事件發表任何進一步評論。佩斯科夫強調，“今天的情況絕不會影響特別軍事行動的進程，戰士們成功擊退反攻，特別行動將繼續”。

根據克里姆林宮的聲明，反恐行動將儘快取消。

佩斯科夫沒有透露普里戈津是否設法確保俄國防部長紹伊古辭職的消息。他說只有普京有這個權力，所以普里戈津和盧卡申科無法討論這個問題。

佩斯科夫表示，他不知道普京是否仍然信任俄防長紹伊古。

此外，佩斯科夫對記者表示，俄羅斯感謝白俄羅斯總統盧卡申科為解決與瓦格納的衝突所做的努力。“我們感謝白俄羅斯總統所做的這些努力，”他說。

據俄新社記者報導，瓦格納的士兵全部離開頓河畔羅斯托夫的俄羅斯南部軍區總部。俄南部軍區總部已恢復出入控制。