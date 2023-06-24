“俄羅斯正處於內戰的門檻上”

俄羅斯瓦格納傭兵團造反，引發德語媒體多方關注。

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瑞士《阿爾高日報》報道說，俄羅斯專家認為，政變對普京來說十分危險。未來數小時將具有決定性。政治分析家杜博伊（Alexander Dubowy）說，俄羅斯“正處在內戰的門檻上”。

德國《明鏡》周刊報道說，德國多位政治家估測，普里戈津反對普京——私人兵團的起義可能有利於烏克蘭，並將擴展到世界其他地區。德國政府的反應是怎樣的呢？德國政府成立了一個危機小組。外長貝爾伯克正在與七國集團的部門同事進行協調。由於難以看清局勢，很多德國政治家在評估局勢時，比較謹慎。德國防長皮斯托里烏斯認為，（起義）“後果難以推測，因為我們不清楚，俄國的不穩定會達到什麼程度，誰最終能佔上風以及誰跟誰會走到一起。”“現在做出評估為時過早。”在問到德國的可能性時，這位防長回答說：“目前局勢下，我們沒有行動可選項。”“這是俄羅斯內政衝突。”“我們只是觀察者。”但多位德國政治家認為，兵變會有利於烏克蘭。

德國《商報》認為，俄羅斯政府與僱傭軍領袖普里戈津之間的衝突在本周末達到了頂峰。普京於2016年創建了國家警衛隊，以平息國內的起義。僅從兵員數量上來看，國家警衛隊比瓦格納兵團要強大很多。由普京直接領導的國家警衛隊現在是普京的王牌，在衝突中將起決定性作用。