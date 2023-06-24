俄羅斯瓦格納軍事政變：世界密切關注一覽 歐盟啟動危機應對機制

俄羅斯/瓦格納兵變

許多國家周六非常密切地關注俄羅斯的局勢，指出在瓦格納僱傭兵領導人普里戈津對俄羅斯正規軍發起進攻後，接下來的幾個小時將是關鍵。烏克蘭認為，這場危機顯示了俄羅斯的弱點。西方國家密切交換俄羅斯局勢進展情報。捷克國防部長的反應具有諷刺，稱這並不奇怪。這是俄羅斯的一個傳統。失敗的戰爭總是以沙皇被處決而告終的。

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法新社綜合各國關注俄羅斯兵變情況如下：

烏克蘭

烏克蘭國防部副部長甘娜-馬里亞爾稱，基輔將這次俄羅斯瓦格納叛亂的爆發，視為烏克蘭的 "機會之窗"。

烏克蘭總統澤連斯基說，瓦格納集團的兵變說明了俄羅斯的弱點，這個國家陷入了 "邪惡和混亂"，並說烏克蘭正在保護歐洲其他地區。澤連斯基說，"俄羅斯的弱點很明顯。完全的弱點"。澤連斯基在社交網絡上說，"同樣明顯的是，烏克蘭有能力保護歐洲不被俄羅斯的邪惡和混亂所侵污"。

歐盟和七國集團

歐盟外交負責人博雷利在最初指出該事件是 "俄羅斯的內部問題"，同時表示他正在 "密切關注 "這一情況，博雷利在一條推文中重申，"我們對烏克蘭的支持是堅定不移的"。

博雷利還表示，在定於周一在盧森堡舉行的歐盟外交部長會議之前，他已經啟動了歐盟的 "危機應對中心"，以協調27個成員國之間的交流。

博雷利說，七國集團外長也在周六舉行了會議，但博雷利沒有給出這些交流內容的任何細節。

土耳其

據克里姆林宮表示，普京在周六的電話交談中得到了土耳其總統埃爾多安的 "全力支持"。

白俄羅斯

白俄羅斯外交官表示，瓦格納的叛亂是對西方的 "禮物"。

關於白俄羅斯總統盧卡申科逃往土耳其的消息沒有被證實。

英國

英國首相里希-蘇納克周六在BBC上呼籲 "各方負責任，保護平民"，並表示他正在密切關注局勢，並將在當天晚些時候與英國的一些盟友舉行會談。

據英國國防部分析，在未來的幾個小時里，俄羅斯安全部隊，特別是俄羅斯國民警衛隊對普京的忠誠度，對於危機的結果至關重要。這代表俄羅斯國家遭遇近來最重要的挑戰。

法國

法國總統馬克龍稱正在密切關注這一局勢。指法國仍然專註於支持烏克蘭。

意大利

意大利總理梅洛尼正在密切關注俄羅斯發生的事件，這些事件表明對烏克蘭的侵略也在造成俄羅斯的不穩定。

在推特上，外交部長安東尼奧-塔賈尼建議生活在俄羅斯的意大利人 "小心"。

德國

德國總理朔爾茨正在不斷了解情況"。一位總理府發言人告訴法新社："局勢仍然非常動蕩，所以我們正在非常密切地監測，也在與我們最親密的盟友進行協調。

德國外交部已經更新了對旅行者的建議，在官方網站上建議他們 "在進一步通知之前避開莫斯科市中心"，以及 "政府設施，特別是軍事設施"。

奧地利

保守的奧地利總理卡爾-內哈默是俄羅斯入侵烏克蘭後在莫斯科會見普京的少數政府首腦之一，他堅持認為存在核危險。他指出，"俄羅斯聯邦的局勢始終是最重要的，因為（它）擁有巨大的生物、化學和核武器的潛力。在這方面，歐盟的凝聚力和團結是最重要的保證"。

奧地利還建議在俄羅斯的奧地利公民避開與烏克蘭接壤的俄羅斯領土，包括羅斯托夫和克拉斯諾達爾地區，並呼籲在莫斯科和其他主要城市保持警惕。

歐洲北方國家

瑞典、挪威和丹麥通過各自的外交部長作出了反應。前兩個國家說，他們正在 "密切關注俄羅斯的發展"。挪威也建議不要前往俄羅斯旅行。

丹麥建議其目前在俄羅斯的公民 "呆在室內，（要）耐心等待，（要）通過Itar-Tass等媒體獲取信息"。

比利時

比利時國防部長Ludivine Dedonder在推特上說，俄羅斯的局勢是嚴重的。比利時國防部長說："我正在繼續與我的部門密切監測事態發展，並觀察局勢將對烏戰衝突產生什麼影響"。

捷克共和國

捷克共和國，通過兩位部長，在周六做出了具有某種諷刺意味的反應。捷克國防部長稱，"我們終於知道俄羅斯人的特別行動是什麼意思。經過16個月的烏克蘭戰爭，俄羅斯正在對俄羅斯發動戰爭。"國防部長Jana Cernochova說，“這並不奇怪。這是他們的一個傳統。失敗的戰爭總是以沙皇被處決而告終，然後是混亂和由特務間諜監督的內戰。” 部長調侃普京說，“祝賀你。”

至於外交部長揚-利帕夫斯基，他對這一俄羅斯對抗俄羅斯發生說"非常滿意"。利帕夫斯基還說："我可以看到我去克里米亞度假的計畫即將到來"。