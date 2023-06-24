俄羅斯違禁用伊朗無人機在侵烏戰里濫炸 法美英促聯合國調查

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美國、英國和法國要求聯合國緊急調查俄羅斯在烏克蘭戰爭中使用伊朗提供的無人機的報道。俄羅斯違反了聯合國對伊朗的制裁決議。但面對俄羅斯對此動議的強烈反對，尚不清楚聯合國是否會推動調查。

在烏克蘭遭擊落的伊朗制無人機殘件 資料照片

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美國、英國、法國要求聯合國調查俄羅斯在烏克蘭違反制裁使用伊朗無人機的情況。儘管有大量證據表明伊朗無人機曾被用來攻擊烏克蘭城市，但俄羅斯否認使用伊朗無人機。

美國大使格林菲爾德指出，美國本月發布了進一步信息，記錄伊朗提供了數百架無人機，以及可用於其生產的設備。她說，烏克蘭和英國還向聯合國提交了烏克蘭軍方回收的伊朗無人機的證據。

美國大使在發表呼籲進行調查的聲明後告訴聯合國安理會，“這對烏克蘭人民來說是生死攸關的問題。”

阿爾巴尼亞和烏克蘭也簽署了該聲明。

據美聯社今天報道稱，這五個國家指責俄羅斯違反了安理會批准伊朗與六大國家2015年核協議的決議，不僅採購了數百架Mohajer和Shahed無人機，還與伊朗合作在俄羅斯境內生產無人機。

聲明稱，2015年的安理會決議禁止所有國家在未經安理會事先批準的情況下從伊朗轉讓此類武器。

美國及其盟友表示：“俄羅斯最近幾周一直在使用這些無人機襲擊基輔，摧毀烏克蘭基礎設施，並殺害和恐嚇烏克蘭平民。” “聯合國必須回應國際社會越來越多的要求調查這些違法行為的呼聲。”

據稱，聯合國副發言人法爾漢·哈克表示，由聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯領導的聯合國秘書處仍在分析收到的有關“據稱伊朗以不符合 2015 年決議的方式轉讓無人飛行器”的指控信息。他說，預計古特雷斯很快就會提交一份報告，監督該決議執行情況的委員會的專家將於本月討論，並於 7 月由 15 名成員組成的安理會討​​論。

俄羅斯是擁有否決權的五個常任理事國之一。

美國大使格林菲爾德告訴記者，該決議授權秘書長展開調查。聯合國副發言人哈克沒有表示古特雷斯是否會決定展開調查。

俄羅斯駐聯合國大使瓦西里·內本齊亞（Vassily Nebenzia）告訴安理會，烏克蘭關於俄羅斯使用伊朗無人機的指控沒有“一丁點可信的證據”。俄羅斯官員警告，“我們希望聯合國秘書長有足夠的智慧，不要被西方誤導。”