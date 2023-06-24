烏克蘭今借丹麥寶地召開和平秘密會議 私下希望中國派員參加

烏克蘭/丹麥

丹麥今天主辦一次由烏克蘭組織的極為秘密的外交會議，將一些國家聚集在一起，包括一些在俄羅斯入侵後保持中立的國家，討論建立持久和平。烏克蘭方面稱，希望中國官員與會。

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這個會議事先公布的細節非常少。雖然丹麥外交部對這次會議嚴加保密，但一位美國高級官員透露，白宮國家安全顧問沙利文將出席。這位美國消息人士告訴法新社，"丹麥已經慷慨地同意在哥本哈根主辦這次會議"。

據一位西方官員說，這次會議的目的是討論實現 "公正和持久和平 "的進程。

除了自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來一直支持烏克蘭的國家的代表外，歐盟也將派出高級官員與會，目的是說服仍然說中立的國家向烏克蘭提供在這個問題上的支持。

據一位歐洲高級外交人士告訴媒體，"我們在世界工業七國集團內部就和平方案進行了非常努力的討論與推動"，該歐洲高級外交人士稱，"我們的想法是更進一步，讓巴西和印度等關鍵角色參與進來。" 據透露，他們應該在哥本哈根有代表與會。

該官員說："我們坦率地說，希望中國能夠出席"。

巴西外交部的一個消息來源向法新社證實，巴西將由總統盧拉的外交政策顧問塞爾索-阿莫林代表巴西出席會議。

而南非外交部發言人克萊森-蒙耶拉說，南非外交部長贊恩-丹戈爾也將參加該會議。

金融時報援引接近該會議的消息來源報道，會議還可能包括來自土耳其的官員。土耳其是北約成員國，與克里姆林宮保持着良好的關係。

印度、巴西和南非與中國和俄羅斯同屬金磚集團Brics，這三個國家都沒有參與西方對莫斯科的制裁。

法新社說，在丹麥舉行的非正式會談預計不會產生正式聲明，但目的是為烏克蘭總統澤連斯基的和平計畫舉行峰會做鋪墊。

據歐盟認為，這次峰會的日期尚未確定，但可能在夏季在哥本哈根或巴黎舉行，必須以 "實質性 "的方式進行準備，為此歐盟正在尋求接觸廣泛的受眾。這位歐洲高級外交官說：“我們認為，從國際社會獲得儘可能廣泛的支持至關重要。”

獲得新的支持對基輔來說至關重要，因為烏克蘭在6月初發起的反攻至今只取得了少量的成果。本周，在倫敦舉辦的第二屆烏克蘭重建會議，為這個在一年多的衝突後成為廢墟的烏克蘭籌集了600億歐元。