瓦格納兵變兵臨城下 莫斯科局勢緊張呼籲市民減少外出 傳有正規部隊加入叛軍

俄羅斯/瓦格納兵變

莫斯科市長今天承認首都局勢緊張。該市罕見將下星期一定為休假日，鼓動市民待在家裡不要外出。瓦格納兵變部隊先頭勢力突破俄羅斯軍方在沿路設置卡車路障一路迅速衝向莫斯科。俄羅斯空軍精銳部隊被徵集防堵瓦格納士兵，但瓦格納未遇多少阻攔，有消息指有正規部隊倒戈加入瓦格納叛軍。

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據法新社今天報道稱，莫斯科市長周六表示，俄羅斯首都的局勢 "很困難"，來自準軍事組織瓦格納的反叛部隊正在向莫斯科進軍。莫斯科當局並宣布周一為公共假日，以限制市民出門旅行。

據莫斯科市長謝爾蓋-索比亞寧直言不諱地承認"情況很糟糕"。該市長說："為了盡量減少風險（......），我決定宣布周一放假一天"。但某些活動和市政服務除外。他呼籲莫斯科人 "儘可能限制與減少"他們在市內的行動，並警告說，某些道路和某些地區的交通可能被 "封鎖"。

另據自由時報稱，俄羅斯官方設卡車路障攔不住瓦格納兵變部隊，並傳俄精銳空降軍疑倒戈。

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈津（Yevgeny Prigozhin）宣布叛變，試圖推翻俄國防部高層。瓦格納部隊已兵臨城下，俄軍對此似乎無計可施，僅能用卡車組成路障減緩其進攻；同時俄空降軍近衛第217團也疑似宣布倒戈加入瓦格納。

該報引述東歐媒體《Visegrád 24》今（24）日晚間在推特上表示，俄羅斯在瓦格納前往莫斯科必經的M4高速公路上以多輛重型卡車設置路障，但遭瓦格納車隊突破；烏克蘭內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）也分享影片，稱在莫斯科郊區的公路上也出現以卡車、裝甲運兵車與俄軍為組合的多重路障，試圖拖延瓦格納前進的速度。

該報道還稱，隨着瓦格納勢如破竹進軍莫斯科，俄羅斯正規軍也傳出倒戈聲音，推特上開始流傳一段俄羅斯空降軍近衛第217團士兵的聲明影片，片中只有一名身穿俄軍制服的持槍士兵，他在片中表示，該團支持瓦格納對俄羅斯國防部發起的“正義行動”。” 該報道稱，但相關訊息仍待查證。