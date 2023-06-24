瓦格納兵變：俄羅斯高官出逃潮？白俄總統也傳飛往土耳其

俄羅斯/瓦格納兵變/普京

俄烏戰爭衝突持續，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈津（Yevgeny Prigozhin）宣布叛變，試圖推翻俄羅斯國防部高層。瓦格納雖尚未抵達莫斯科，但包括總統普京等政府高層，似乎正準備逃離首都，已有3架俄羅斯總統專機今（24）日晚間飛離莫斯科。稍早，克里姆林宮發言人澄清普京仍然在克里姆林宮堅持工作。仍需查證的消息說，白俄羅斯總統盧卡申科及其家人，今日稍早也傳出搭乘私人飛機從首都明斯克離開，飛往土耳其。

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自由時報今天引據“flightradar24”航班資訊網站顯示，莫斯科當地時間下午2點，1架隸屬“俄羅斯總統機隊”（Rossiya Special Flight Squadron），呼號RSD697的Ilyushin Il-96-300PU專機飛離莫斯科，另有1架呼號RSD523的A319專機，以及呼號RSD629的Tupolev Tu-214PU專機，朝着西北方向飛行，航班資訊均沒有顯示其目的地。

該報指，從2架專機的航線判斷，極有可能是飛往普京位於諾夫哥羅德州瓦爾代湖（Lake Valdai）畔的官邸，該官邸是普京已知8處官邸之一。不過稍早A319專機已經降落於聖彼得堡。

消息稱，除了俄羅斯總統機隊外，莫斯科也湧現不少私人飛機，疑似準備撤離當地的權貴，其中就包含俄羅斯四大鋼鐵公司之一的北方鋼鐵（Severstal）專機。

該消息稱，白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）及其家人，今日稍早也傳出搭乘呼號B28703的私人飛機從首都明斯克離開，飛往土耳其。報道稱相關訊息仍待查證。