瓦格納兵變：CNN討論普京是否有一夕倒台可能

俄羅斯/瓦格納兵變/普京

據《CNN》報道稱，面對瓦格納傭兵團的叛變，俄國總統普京正面臨掌權23年以來，最嚴重的一次威脅；令人震驚的是，他一直以來維持“獨裁統治”的形象，全面控制的局勢，在這一夜之間，面臨崩盤的危機。

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據自由時報今天引述消息報道稱，瓦格納叛變或引發普京政權一夕崩盤？CNN指後續動蕩無可避免。

該報引述《CNN》指出，這是不可避免的，俄國在戰爭當中管理不善，但當局透過封閉、不受批評的政府體系，才能在令人髮指的災難中倖存下來；這也並非意味普京政權一定會崩盤，因為批評普京的異議人士會以任何形式“消失”，像是從窗戶向外墜樓，或者被毒害身亡；如今叛變的局面出現，或許是讓俄國政府免於崩盤的唯一方法。

《CNN》提到，各界經常會認為俄國的一舉一動，都是普京精心策畫的，其試圖讓軍隊將領，以及瓦格納首領普里格津，作為直言不諱的批評者，以保持雙方具有一種緊張的關係存在，因此普里戈津的先前抨擊政府的行動，也有可能被視為是一種戰略；不過，今天情況似乎不同，普京被迫承認，俄國南部頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的軍事總部已被瓦格納佔領，戰略考量的說法也就不攻自破。

據《CNN》透露，這並不是第一次看到俄當局顯出疲態，今年春天就有跡象出現；1架無人機在5月份襲擊克里姆林宮，肯定讓普京身邊的政治菁英，開始質疑首都的防禦系統十分薄弱；幾天後，更多烏克蘭的無人機襲擊了俄政府高層的別墅。

《CNN》指出，此次叛變將改變戰爭的進程，這對烏克蘭來說是有利的。

該報引述《CNN》研判，普里戈津可能不會獲勝，俄國政府也可能不會崩盤，但普京的權力被削弱是事實，後續他可能會做出一些不理性的舉動，來證明自己的實力；他可能無法接受未來幾個月，俄軍將在烏克蘭前線失敗的邏輯和論述，也可能不會意識到自己的軍隊當中，不滿的情緒有多深，也沒有適當控制他們的行動。俄羅斯若要作為一個負責任的核武國家，取決於政府高層的穩定與否。

據《CNN》分析，普京後續可能會出現許多錯誤的決策，而普京政權從這一刻起，不會再回到過往的控制力道，接下來進一步動蕩和變革的發生，都將無可避免。