瓦格納叛軍向莫斯科挺進 俄正規軍空中地面截堵擋不住

俄羅斯/瓦格納

周六，叛變的俄羅斯僱傭軍連夜奪取了一座南部城市羅斯托夫後，向莫斯科猛衝，俄羅斯軍方從空中向他們開火，但似乎無法減緩他們閃電般的前進速度。

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俄羅斯瓦格納叛軍向莫斯科開進。路透社今天報道稱，普京(Vladimir Putin)總統在他的23年的統治中面臨首次真正嚴峻挑戰，但他發誓要鎮壓一場武裝叛變，他將這場武裝叛變比作一個世紀前的俄羅斯內戰。

普京前盟友普里戈津領導的瓦格納私人軍隊的戰士已經行進了抵達首都的大部分路程，佔領了羅斯托夫市，並開始向莫斯科進軍 1,100 公里的路程。

路透社看到運兵車和一輛載有坦克的平板卡車衝過沃羅涅日市，駛向莫斯科，途中有一架直升機向他們開火。但沒有報道稱叛軍在高速公路上遇到任何實質性抵抗。

俄羅斯媒體展示了莫斯科南郊一小群警察在機槍陣地上執勤的照片。首都以南利佩茨克地區當局要求居民呆在家裡。

超過 100 名消防員在沃羅涅日的一個着火的燃料庫中採取行動。路透社獲得的視頻顯示，一架直升機飛過後不久，就自燃爆炸成火球。普里戈津指責俄羅斯軍隊在試圖減緩縱隊前進速度時從空中襲擊平民目標。

普里戈津表示，他的手下正在進行一場“正義遊行”，以清除腐敗無能的指揮官，他指責這些指揮官搞砸了烏克蘭戰爭。

但普京在克里姆林宮發表電視講話時表示，俄羅斯的生存正受到普里戈津威脅。

目中無人的普里戈津迅速回答說，他和他的手下無意自首。普里戈津說，“總統在談論叛國罪時犯了一個嚴重的錯誤。我們是祖國的愛國者，我們曾經並正在為之奮鬥。”普里戈津在剛剛發布的音頻信息中說。“我們不希望這個國家繼續生活在腐敗、欺騙和官僚主義之中。”

普里戈任的私人軍隊在烏克蘭進行了最血腥的戰鬥，儘管他與高層不和了幾個月，但他表示，他不費一槍一彈就佔領了位於羅斯托夫的俄羅斯南部軍區總部。羅斯托夫是俄羅斯整個入侵部隊的主要後方後勤樞紐，居民們平靜地走來走去，用手機拍攝瓦格納戰士乘坐裝甲車和主戰坦克就位的情況。

一輛坦克插在灰泥建築之間，上面貼着馬戲團的廣告海報。另一張的正面用紅色油漆寫着“西伯利亞”，明確表示要席捲俄羅斯全境。

在莫斯科，街道上的安全警力有所增加。紅場被金屬屏障封鎖。

西方國家首都表示，他們正在密切關注擁有核武器的俄羅斯的局勢。白宮表示，拜登總統已聽取情況通報。英國國防部表示：“這是俄羅斯政府近年來面臨的最重大挑戰。”

普京對權力的掌控可能取決於他能否在俄羅斯大部分軍隊部署在烏克蘭南部和東部前線之際召集足夠忠誠的軍隊來打擊反叛的僱傭軍。

叛亂還可能導致俄羅斯在烏克蘭的入侵部隊陷入混亂，而此時基輔正發起自去年二月戰爭開始以來最強勁的反攻。

烏克蘭總統澤連斯基在社交媒體消息中寫道：“俄羅斯的弱點是顯而易見的。全面的弱點。” “俄羅斯在我們的土地上保留軍隊和僱傭軍的時間越長，它以後給自己帶來的混亂、痛苦和問題就越多。”