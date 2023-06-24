瓦格納老闆“軍事政變”？普京承認局勢糟糕

俄羅斯/烏克蘭/瓦格納/普里戈津

俄羅斯侵烏戰僱傭軍瓦格納集團頭領普里戈津揮軍佔領俄羅斯邊境城市羅斯托夫以及俄軍侵烏戰總司令部，並準備與俄羅斯正規軍血拚。俄羅斯總統普京今天承認羅斯托夫的局勢 "很困難"。目前，普里戈津局限於指控俄羅斯軍方，尤其是國防部長伊紹古，而不沒有反普京。但觀察指，如果普京下令擊殺普里戈津以及消滅瓦格納僱傭軍，不排除普里戈津率軍反普京。

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俄羅斯總統弗拉基米爾-普京周六承認，羅斯托夫的局勢 "很困難"，準軍事組織瓦格納的領導人普里戈津聲稱控制了包括一個機場在內的當地軍事地點。

俄羅斯總統普京罕見發表全國緊急講話，許諾將採取決定性的措施來穩定羅斯托夫的局勢。普京在向全國發表的視頻講話中說，"情況仍然很糟糕"。他指出，在俄羅斯南部的這個城市，"民事和軍事行政機構的運作事實上受到了阻礙"。

法新社說，俄羅斯進攻烏克蘭的軍事總部就設在這裡。

普京講話中顯示強硬，發誓 "不會讓 "一場新的 "內戰 "在俄羅斯爆發，警告要對準軍事組織瓦格納的武裝叛亂構成的致命威脅採取堅定措施。

據普京稱，"我們不會讓這種情況再次發生。"

普京在提到第一次世界大戰後俄羅斯的內戰後說。"任何內部動亂對我們的國家、我們的民族都是致命的威脅。它是對俄羅斯、對我們人民的打擊。而我們保護祖國免受這種威脅的行動將是堅定的"。