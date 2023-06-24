瓦格納造反 普京定調武裝叛亂下令鎮壓

俄羅斯/瓦格納

俄羅斯僱傭軍瓦格納頭目普里戈津的私人軍隊控制了南部城市羅斯托夫，試圖推翻俄羅斯總統普京的軍事領導。普京立場趨硬，誓言要鎮壓武裝叛變。

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據路透社新近報道，在俄羅斯自20年前車臣戰爭以來的首次武裝叛亂中，普里戈津的瓦格納民兵全副武裝的戰士控制了頓河畔羅斯托夫的街道，這座城市靠近烏克蘭邊境，人口超過100萬，是俄羅斯軍隊南部軍區司令部，更是俄軍侵略烏克蘭總司令部。

普里戈津說，他率領部隊從烏克蘭進入俄羅斯後，佔領了那裡的俄羅斯南部軍區總部。該市是俄羅斯入侵部隊的主要後方後勤樞紐。當瓦格納戰士駕駛裝甲車和巨型坦克在市中心佔據陣地時，當地居民們仍四處走動，還用手機拍攝。

俄羅斯安全部門消息人士告訴路透社，瓦格納武裝分子還控制了沃羅涅日市的軍事設施，該市位於通往莫斯科的道路上更北的地方。

路透社說無法獨立證實那裡的情況。

在莫斯科，街道上的安全警力有所增加。紅場被金屬屏障封鎖。普京在電視講話中表示，“過度的野心和既得利益導致了叛國”，普京並稱這次兵變是“背後捅刀子”。普京警告，“這對俄羅斯、對我們的人民都是一個打擊。我們保衛祖國免受這種威脅的行動將是嚴厲的。” 普京說：“所有故意走上背叛之路、準備武裝叛亂、走上勒索和恐怖手段道路的人都將受到不可避免的懲罰，他們將向法律和人民負責。”

據該報道，西方國家首都表示，他們正在密切關注擁有核武器的俄羅斯的局勢。白宮表示，拜登總統已聽取情況通報。英國國防部表示：“這是俄羅斯政府近年來面臨的最重大挑戰。”英國官方稱，“在接下來的幾個小時里，俄羅斯安全部隊，特別是俄羅斯國民警衛隊的忠誠度將是這場危機如何發展的關鍵。”

普里戈任曾是一名囚犯，也是普京的長期盟友，他領導着一支私人軍隊，其中包括從俄羅斯監獄招募的數千名前囚犯。他的部下參加了長達 16 個月的烏克蘭戰爭中最血腥的一場戰鬥，這是一場針對東部城市巴赫穆特的曠日持久的戰鬥。他與正規軍高層幾個月來一直不和，指責將軍們無能，並扣留士兵彈藥。

周五，普里戈津在聲稱軍方在空襲中殺死了大量瓦格納戰士後，發起了明顯的兵變。俄羅斯國防部否認了這一說

俄羅斯聯邦安全局安全部門以武裝叛亂罪對普里戈津提起刑事訴訟，並說他的言論“呼籲在俄羅斯領土上爆發武裝內戰”就是罪證。

據羅斯托夫當地消息，俄羅斯正規軍已經接近該地區，當地官員曾報告，雙方已經初步交火。