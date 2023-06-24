盧卡申科與普里戈津會談一整天：普里戈津已同意停止瓦格納的行動

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據白俄羅斯總統記者團報道，白俄羅斯總統盧卡申科經與俄羅斯總統普京商定，與瓦格納私營軍事集團（PMC）首領普里戈津舉行了會談。據俄新社報導，白俄羅斯總統新聞部門稱，盧卡申科在通過自己的渠道進一步澄清情況後，經普京同意，與普里戈津舉行了會談。聲明稱，“談判持續了一整天。結果，就不允許在俄羅斯領土上發動流血衝突達成了協議。普里戈津接受了白俄羅斯總統盧卡申科的建議，停止瓦格納武裝人員在俄羅斯領土上的行動，並採取進一步措施，緩解緊張局勢”。

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據俄新社報導，盧卡申科關於瓦格納私營軍事集團周圍局勢的完整聲明寫道，“今天上午，俄羅斯總統弗拉基米爾·普京向白俄羅斯總統通報了瓦格納私營軍事集團在俄羅斯南部的局勢。兩國元首同意採取聯合行動。在制定協議的過程中，白俄羅斯總統通過自己的渠道進一步明確了情況，並經俄羅斯總統同意，與瓦格納首領葉夫根尼·普里戈津舉行了會談。”

聲明稱，“談判持續了一整天。結果，他們達成了不允許在俄羅斯境內發動血腥屠殺的協議。葉夫根尼·普里戈津接受白俄羅斯總統亞歷山大·盧卡申科的提議，停止瓦格納公司武裝人員在俄羅斯的行動，並採取進一步措施緩和緊張局勢。”

聲明補充說，“目前，擺在桌面上的是一個絕對有利且可接受的解決方案，並為瓦格納私營軍事集團戰士提供安全保障。正如之前報道的那樣，白俄羅斯總統還與該國安全集團就局勢在今天舉行了兩次會議。”