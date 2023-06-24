靜觀瓦格納造反 烏克蘭稱這只是剛剛開始

烏克蘭/俄羅斯/瓦格納

烏克蘭總統的一名顧問評論說，俄羅斯準軍事僱傭軍瓦格納叛亂在俄羅斯引起的危機，只是剛剛開始。烏克蘭靜觀事態發展，仍然加緊防禦俄羅斯導彈襲擊。俄羅斯南部地區官員報告，俄羅斯正規軍在羅斯托夫地區開始與瓦格納武裝力量交火。

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烏克蘭總統的一名顧問周六針對瓦格納佔領俄羅斯軍隊南部司令部以及侵烏戰俄軍總司令部事件稱，"在俄羅斯這只是個開始。俄羅斯精英們之間的分歧太明顯了。

該烏克蘭總統顧問說：俄羅斯內部尋求達成協議並假裝一切問題都解決了，這是行不通的。

法新社引據俄羅斯地方當局報告，俄羅斯軍隊周六正在沃羅涅日地區開展 "戰鬥 "行動，該地區與烏克蘭接壤，位於莫斯科以南約600公里，該地區正處於準軍事組織瓦格納的武裝叛亂之中。

該地區州長Alexander Gusev在電報群Telegram上報告說：作為沃羅涅日州境內反恐行動的一部分，俄羅斯聯邦武裝部隊正在進行必要的措施和戰鬥行動。

俄羅斯官方已經將對付瓦格納僱傭軍反叛行動歸類為反恐。

沃羅涅日位於莫斯科和南部城市羅斯托夫之間的半路上，瓦格納在周六早些時候聲稱對首次奪取俄軍南部軍區以及侵烏俄軍總司令部軍事基礎設施的事件負責。

消息沒有提及俄羅斯軍隊與瓦格納僱傭軍交戰的細節。