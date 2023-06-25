德國官員懷疑普里戈津停止進軍莫斯科是因為未受到預期的支持

俄羅斯/政治/德國

據德國《明鏡》雜誌報導，德國外交部和國防部於周六晚間向聯邦議院外交和國防委員會的議員通報了當時俄羅斯國內的事態發展。在口頭通報中，德國外交部第二政治司司長貝爾曼（Tjorven Bellmann）及國防部國務秘書穆勒（Siemtje Möller）據稱表示，懷疑瓦格納首領普里戈津的政變企圖沒有得到他所希望的俄羅斯國家部隊的支持，因此停止了向莫斯科進軍。

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兩位德國政府代表無法提供有關克里姆林宮和普里戈津之間協議內容的任何信息，也無法透露俄總統普京、國防部長紹伊古和武裝部隊總參謀長格拉西莫夫的行蹤。

據《明鏡》雜誌報導，德國聯邦議院外交和國防委員會預計將在本周初召開特別會議。

《明鏡》雜誌的另一篇報道透露，周五早上，當德國聯邦議院的一些議員聚集在國防部聽取有關烏克蘭局勢敏感信息的簡報時，德國聯邦情報局的兩名高級代表與會，但他們卻根本沒有提及，普里戈津與俄羅斯政府和軍方領導人之間的內部權力鬥爭。

《明鏡》雜誌問道，“德國聯邦情報局（BND）難道不知道瓦格納首領普里戈津與俄羅斯總統普京及其軍隊之間的衝突即將升級嗎？”