普里戈津稱流亡下落暫不明

俄羅斯/瓦格納兵變/普里戈津流亡

截至周日上午，仍然沒有普里戈津抵達白俄羅斯的報道。許多其他問題仍未得到解答，包括普里戈津是否會與瓦格納的部隊一起流亡，以及他在那裡可能扮演什麼角色（如果有的話）。

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據美聯社今天報道稱，俄羅斯僱傭軍領導人的流亡結束了叛亂，但引發了人們對普京權力的質疑。

俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)執政二十多年來面臨的最大挑戰，在這位命令軍隊進軍莫斯科的叛亂僱傭軍指揮官突然與克里姆林宮達成流亡協議並吹響撤退聲後宣告兵變結束。

然而，短暫的叛亂暴露了俄羅斯政府軍的弱點，普里戈津指揮下的瓦格納集團士兵能夠暢通無阻地進入俄羅斯城市頓河畔羅斯托夫，並向莫斯科推進數百公里。俄羅斯軍隊被緊急調動保衛俄羅斯首都。

根據克里姆林宮發言人佩斯科夫周六宣布的協議，普里戈津將前往鄰國白俄羅斯，該國支持俄羅斯入侵烏克蘭。對他發動武裝叛亂的指控將被撤銷。

政府還表示，不會起訴參加兵變的瓦格納戰士，而那些沒有參加兵變的戰士將獲得國防部的合同。普里戈津命令他的部隊返回烏克蘭的野戰營地，他們在那裡與俄羅斯正規軍繼續在烏克蘭的侵略戰爭。

普里戈津在叛亂期間發布了一系列音頻和視頻更新，自從克里姆林宮宣布已為他斡旋達成結束遊行並離開俄羅斯的協議後，普里戈津就陷入了沉默。

普京早些時候曾發誓要懲罰那些由他曾經的門生領導的兵變的幕後黑手。在向全國發表的電視講話中，他稱這次叛亂是“背叛”和“叛國”。

佩斯科夫表示，普京允許普里戈津及其部隊獲釋的“最高目標”是“避免流血和內部對抗帶來不可預測的結果”。

分析人士表示，普京面臨的風險是他是否會被視為軟弱。

前美國駐烏克蘭大使約翰·赫布斯特在美國有線電視新聞網 (CNN) 上表示：“這件事讓普京的地位一直被削弱。”

英國國防部表示，周六早些時候，普里戈津的私人軍隊似乎控制了頓河畔羅斯托夫的軍事總部，該市位於莫斯科以南 660 英里（1000 多公里），負責俄羅斯在烏克蘭的作戰行動。

一家美國智庫認為，普里戈津的叛亂“暴露了克里姆林宮和國防部的嚴重弱點”。

戰爭研究所表示，克里姆林宮難以對叛亂做出一致的反應，原因之一可能是俄羅斯在烏克蘭遭受重大損失的影響。

普里戈津曾要求國防部長謝爾蓋·紹伊古下台，長期以來，普里戈任一直嚴厲批評他在烏克蘭長達16個月的戰爭中的行為。

如果普京同意紹伊古的下台，那麼在總統將普里戈津稱為背後中傷的叛徒之後，這可能會對總統造成政治損害。

美國掌握的情報顯示，普里戈津一段時間以來一直在與俄羅斯邊境附近集結軍隊。這與普里戈津的說法相矛盾，普里戈津聲稱他的叛亂是對俄羅斯軍方周五襲擊他在烏克蘭的營地的回應。

一位知情人士稱，美國國會領導人上周早些時候聽取了瓦格納集結情況的簡報。

克里姆林宮向普里戈任提出特赦是由白俄羅斯總統亞歷山大·盧卡申科談判達成的，這可能會提高他在與普京關係中的地位。

戰爭研究所寫道，這位白俄羅斯領導人的角色“讓普京感到羞辱，並可能為盧卡申科帶來了其他好處”。

瓦格納部隊在烏克蘭戰爭中發揮了至關重要的作用，佔領了東部城市巴赫穆特，這是一個發生了最血腥和最長的戰鬥的地區。

瓦格納也已向利比亞、敘利亞和幾個非洲國家以及烏克蘭派遣了僱傭軍軍事人員。

消息稱，法國總統馬克龍日前譴責俄羅斯通過派遣瓦格納僱傭軍破壞非洲穩定