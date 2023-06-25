瓦格納兵變蜷縮回營 莫斯科防備工事未拆 普里戈津隱匿

俄羅斯/瓦格納兵變

儘管瓦格納叛軍領導人普里戈津做出了轉折決定，但應對準軍事團體叛變，在莫斯科及周邊地區推行的 "反恐行動措施"周日仍然維持有效。

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據法新社記者觀察，在首都南部通往莫斯科的主要道路上，仍有大量警察巡邏。

在莫斯科地區，根據負責俄羅斯高速公路的Avtodor機構的一份報告，星期天在連接莫斯科和羅斯托夫（西南）的高速公路上也保持了交通限制。連接羅斯托夫和莫斯科的大段高速公路被封鎖，在道路上實行身份和車輛檢查。

瓦格納的叛軍在周六控制了羅斯托夫俄羅斯南部軍區司令部以及侵烏戰俄軍總部後然後也撤離。

周六，在普里戈津宣布他的士兵向俄羅斯首都進軍後，俄羅斯國家反恐委員會（NAK）下令在莫斯科及其地區，以及與烏克蘭交界的沃羅涅日地區實行 "反恐行動制度"。這一制度賦予保安部隊更大的權力，特別是開展警察行動。

莫斯科市長Sergei Sobyanin昨天下令，鑒於 "困難 "的局勢，周一將放假一天。

周六晚上，普里戈津宣布，在與白俄羅斯總統亞歷山大-盧卡申科談判後，他的瓦格納士兵返回他們的營地，以避免流血事件。

但今天周日，並不清楚普里戈津在瓦格納戰士撤出羅斯托夫後的去向，克里姆林宮稱他已同意前往白俄羅斯，對他的指控也已被撤銷。