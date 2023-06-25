美國未評瓦格納兵變 但布林肯指普京權威受到真正挑戰

美國/俄羅斯/瓦格納兵變

美國國務卿布林肯周日表示，準軍事組織瓦格納負責人普里戈津的流產政變揭示了俄羅斯國家最高層的 "真正裂縫"，兵變挑戰了總統普京的權威。

廣告 繼續瀏覽後續

據美國國務卿布林肯在哥倫比亞廣播公司說，"這直接挑戰了普京的權威。因此，它提出了真正的問題，揭示了真正的裂縫"。

美國在過去24小時內一直在與歐洲盟友就俄羅斯的兵變危機進行密集磋商，直到現在還避免對這一兵變事件進行直接評論。布林肯本人在周六與七國集團國家以及波蘭和土耳其的同僚討論了俄羅斯的局勢。

在周日的電視節目中，他仍然認為現在猜測危機對俄羅斯或烏克蘭戰爭的影響 "為時過早"。但他說，"在俄羅斯的注意力被轉移的情況下（......），我認為這將為烏克蘭在對俄羅斯軍隊的進攻中創造一個額外的優勢"。

據布林肯稱，現在說這將如何結束烏克蘭戰爭還為時過早。但他分析說，“但你看到俄羅斯有內部的人質疑普京的權威，並直接質疑他對烏克蘭發動侵略的原因，這本身就是非常有力的事件。”

布林肯稱，"俄羅斯當局不得不保衛莫斯科，派兵對抗他們自己製造的僱傭兵。"

布林肯堅持認為俄羅斯總統侵略烏克蘭是"戰略失敗"。