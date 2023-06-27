烏克蘭紮波羅熱核電站狀況“從未如此嚴重” 美國參議院出台決議提北約第五條

烏克蘭/紮波羅熱核電站

烏克蘭情報機構披露俄羅斯設計轟炸紮波羅熱核電站之後 美國參議院提出兩黨決議，宣布俄羅斯攻擊紮波羅熱核電站需實施北約規章第五條 ;烏克蘭情報部門披露俄羅斯軍隊在紮波羅熱設置了地雷與炸彈 ;國際原子能機構對此有何反應？

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烏克蘭總統澤倫斯基6月22日發表視頻警告在卡霍夫卡水壩之後，俄羅斯正在準備另一場恐怖襲擊，地點是紮波羅熱核電站。他說；世界上的每個人——國際原子能機構、所有國家、所有領導人——都清楚地知道那裡正在發生什麼。不知則連斯基今天前往紮波羅熱方向是否與此事有關。

烏克蘭軍事情報組織負責人布達諾夫（Kyrylo Budanov）日前在接受《新政治家》採訪時透露，俄羅斯已經完成了對紮波羅熱核電站的攻擊準備工作。

布達諾夫稱，俄羅斯軍隊已將裝有炸藥的車輛運到該廠六個核反應堆中的四個。

核電廠的冷卻池已被俄羅斯軍隊設置地雷。如果沒有冷卻，核反應堆可能在10小時至14天的時間內融化。他說"情況從來沒有像現在這樣嚴重"。目前尚且不明確的是原子能機構在6月15日的訪問中是否被允許進入這些核反應堆監察。

法廣致函國際原子能機構詢問是否了解上述情況，尚未獲得來自該機構的回應。而此前對該機構的諮詢都在很短的時間內獲得回應。另據密切關注紮波羅熱核電廠的法國獨立核安全機構C法國核輻射獨立研究與信息委員會（CRIIRAD）的負責人Bruno Chareyron先生向法廣披露，雖然他們無法核實有關地雷以及炸藥的消息，但是，據他們所知，目前該核電廠僅僅只剩下一條電線網仍然繼續運作，而倘若核電廠被停電，那麼，福島核事故的一幕很可能再度重演。

另據來自美國的消息，美國參議院共和與民主兩黨議員@LindseyGrahamSC (R)和@SenBlumenthal 6月23日提出一項兩黨決議，宣布俄羅斯使用核武器或摧毀被佔領的烏克蘭紮波羅熱核電站是對北約的攻擊，需要援引北約第5條。相對而言，歐洲各國卻並未對烏克蘭總統的警告做出公開的回應。