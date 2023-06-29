北約下周將正式宣布秘書長斯托爾滕貝格繼續留任一年

北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格 (Jens Stoltenberg) 將再留任一年 雖然任命繼任者的談判因烏克蘭戰爭而失敗，但斯托爾滕貝格的任期預計將於下周正式宣布再延長一年。

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現年64歲的前挪威總理斯托爾滕貝格自2014年起擔任北約秘書長，他的任期在2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭後已獲延長一年，至今年10月為止。

斯托爾滕貝格的密切合作者此前已經在北大西洋公約組織（北約）總部打包好他們的箱子，準備走人；現在 他們將可以重新拆封行李箱。

自 2014 年起擔任北約秘書長的斯托爾滕貝格，預計將繼續執掌北約一年，至少到 2024 年年中的華盛頓峰會為止。 下周，彙集了三十一個盟國大使的北約理事會，將正式將其任期延長一年，正如泛歐洲新聞網站(Euractiv )在 6 月 27 日所提到的那樣。 但隨後仍有一個國家阻止這項續約。

北約2周內即將在立陶宛召開峰會，卻難以在會前找到斯托爾滕貝格的合適接班人。被視為潛在人選的其他人最近紛紛退出戰局，包括丹麥總理佛瑞德里克森（MetteFrederiksen）、英國國防大臣華勒斯（BenWallace）等。

北約的一位外交消息人士於 6 月 29 日星期四證實，“現在所有盟國都已加入”。 此前一天，愛沙尼亞總理卡亞·卡拉斯毫不掩飾地向媒體透露：“我認為新任的北約秘書長就是北約前秘書長（……）。 這很好!