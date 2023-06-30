哈薩克斯坦譴責俄軍在該國招兵買馬

哈薩克斯坦/俄羅斯/烏克蘭

哈薩克斯坦首次承認俄羅斯試圖招募哈薩克斯坦公民加入俄羅斯軍隊到烏克蘭打仗。法新社說，招兵買馬，這在與莫斯科結盟但希望在烏克蘭戰爭中保持中立的中亞國家哈薩克斯坦是一個敏感問題。

廣告 繼續瀏覽後續

哈薩克斯坦北部科斯塔奈地區的檢察官在周四晚間的一份聲明中說："我們觀察到在我們的地區，有人試圖招募當地居民到俄羅斯聯邦參加烏克蘭的戰爭"。

哈薩克斯坦科斯塔奈地區面積相當於法國三分之一的廣大地區與俄羅斯接壤，當地88萬居民中超過40%是俄羅斯裔。據當地媒體報道，這是哈薩克當局第一次發表這樣的聲明，而來自前中亞共和國（哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦和土庫曼斯坦）的數十名公民已經在烏克蘭戰爭中喪生。

據法新社今天報道說，要獲得這方面的信息是很複雜的，安全部門享有緘默特權，他們也限制信息的傳播，尤其是該地區的國家與俄羅斯是政治、軍事和經濟皆有聯盟。

科斯塔奈檢察官還將矛頭指向了某些哈薩克公民的分離主義的呼籲。最近幾個月，幾名哈薩克公民因分裂主義被判刑，他們一般都是親俄派，俄羅斯的宣傳人員多次威脅哈薩克斯坦要成為克里姆林宮擴張主義野心的下一個目標。

哈薩克斯坦與俄羅斯有着世界上最長的不間斷陸地邊界（超過7500公里）。

哈薩克斯坦當局一再敦促本國公民不要去烏克蘭作戰，而俄羅斯軍隊則試圖吸引新兵以彌補戰場損失，並承諾提供各種福利條件。

生活在俄羅斯的前蘇聯中亞共和國的移民，經濟上被剝奪，遠離原籍國，普遍講俄語，因此成為招兵買馬的首要目標。