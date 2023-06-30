歐盟探討消除對華風險但也尋求平衡

歐盟/降低風險/中國

歐盟領導人今天討論及承諾減少歐盟對中國的依賴，並尋找如何在“降低風險”和參與氣候變化等領域之間取得平衡。

廣告 繼續瀏覽後續

歐盟領導人周五開會，承諾消除中國風險並討論對合作的影響。

拉脫維亞總理克里斯賈尼斯·卡林斯周四抵達布魯塞爾舉行的為期兩天的峰會時告訴記者說：“我們需要降低風險，這意味着能夠在某種程度上冷靜處置，因為從地緣政治角度來看，中俄之間明顯增長的關係對我們所有人來說都是一個潛在的問題。”

峰會結論草案將呼籲中國敦促俄羅斯停止在烏克蘭的侵略戰爭，並對台灣海峽日益緊張的局勢表示擔憂，同時強調穩定關係以應對全球挑戰的共同利益。

歐盟領導人將在周五尋求建立統一戰線，但法國和德國等在中國擁有大量商業利益的國家以及受中國制裁的立陶宛等國家之間存在明顯分歧。

據路透社說，儘管峰會結論仍可能發生變化，但歐盟許諾減少關鍵的依賴和脆弱性，包括供應鏈中的依賴和脆弱性，並將在必要時降低風險和實現多元化。

但結論稱：“歐盟無意脫鉤或轉向內部。”

自2019年以來，由27個國家組成的歐盟一直將中國視為合作夥伴、競爭對手和制度對手。一些歐盟官員最近表示，競爭對手的定調更為核心。

歐盟委員會主席馮德萊恩三月份表示，中國立場的姿態要求歐洲在經濟和外交上“降低風險”。

歐盟委員會還敦促歐盟成員國同意對有關國家的軍事用途出口和技術流出實施更嚴格的控制，其中顯然包括中國。

歐盟行政部門的目標是在今年年底前提出擬議的措施。