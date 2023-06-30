烏克蘭情報稱：普京下令殺死普里戈津

俄羅斯/瓦格納兵變

烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）在6月29日刊登的一則專訪中透露，俄羅斯聯邦安全局（FSB）獲得授命——刺殺瓦格納僱傭兵集團首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）。

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據烏通社周五報道稱，在上周末的兵變失敗後，俄羅斯聯邦安全局受命清算瓦格納僱傭兵集團首領普里戈津。但此消息目前沒有更多的信息及獲得證實。

據烏通社報道，烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫在接受“戰區”（The War Zone）新聞網採訪時這樣說：“我們知道，俄羅斯聯邦安全局被賦予了暗殺他（普里戈津--編者注）的任務。他們會成功做到這一點嗎？我們將隨着時間的推移而看到。所以在任何情況下，所有這種潛在的暗殺企圖都不會很快。他們需要一些時間來擁有適當的方法，並達到他們準備增加一個巨大行動的階段。但是，我想再次強調，這是一個很大的開放性問題。他們會成功地完成這個任務嗎？他們敢於執行這一命令嗎？”

據布達諾夫說，如果普里戈津實現了他最初的叛亂計畫，俄羅斯至少已經被分裂成了兩部分。面對記者提問，“早在去年11月，您就告訴我，您認為普京不會在這場戰爭中倖存。這種情況是否完全改變了您的想法？他能活下來嗎？”

布達諾夫表示：“如果普里戈津先生實現了他最初的計畫，俄羅斯現在至少會被分成兩部分，但由於他沒有這樣做，我們還是即將看到。因為如果普里戈津那天進入空蕩蕩的克里姆林宮，他就會向公眾表明，克里姆林宮是空的。沒有部長。那裡沒有真正的高級官員。他們都逃跑了，他將證明目前在俄羅斯沒有權力機構。但另一方面，一些來自聖彼得堡或其他地方的官員會開始聲稱他們是合法的權力，這使得該國出現了兩個權力的情況，這將立即被分裂。”

布達諾夫補充說，“但鑒於他們已經設法達成了一項協議，他們做到了，這為俄羅斯領導層，為俄羅斯當局爭取了一些時間。但是，他們作為全面控制權力支柱的立場仍然被普里戈津的行動大大削弱了，它將永遠不會再是一樣的。”

記者追問，“普京會被推翻嗎？”

布達諾夫回答說：“他們將以或多或少的合法方式展示權力的更替。其將如何發生的確切方式，我們即將看到。”