烏克蘭：要削弱並智取因內訌而分心的俄軍

烏克蘭/俄羅斯

上周，俄羅斯發生武裝叛亂，給俄羅斯普京的權力帶來了二十多年來最嚴重的威脅，這鼓舞了烏克蘭軍隊的士氣。儘管俄羅斯軍閥普里戈津指揮下的瓦格納集團僱傭兵的叛亂如何影響戰爭的軌跡還有待觀察，但是烏克蘭定下的的目標是削弱並智取因內訌而分心的俄羅斯軍隊。

2023年6月26日，在烏克蘭頓涅茨克地區，烏克蘭總統澤連斯基在前線附近的陣地聽取地面部隊指揮官瑟爾斯基上校的戰情報告，哨所外俄軍襲擊槍炮聲連連。

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據美聯社今天報道，烏克蘭軍隊的一個伏擊行動已被三度推遲，直到最近的一個晚上，烏克蘭指揮官決定伏擊戰條件終於成熟。基輔第 129 旅的一個營在黑暗中向前推進，向毫無戒心的俄羅斯士兵悄悄推進。當位於前線的俄羅斯士兵意識到他們受到攻擊時，為時已晚。

烏克蘭於6月10日收復頓涅茨克東部地區的內斯庫奇內小村莊，這體現了本月早些時候發起的大規模反攻的戰略。小部隊依靠出其不意的力量，一旦成功，就能逐漸奪回領土和戰場情勝利。

據收復內斯庫奇內的營的 41 歲副營長謝爾希·澤雷比洛 (Serhii Zherebylo) 說，“我們有幾個作戰方案。最後，我認為我們選擇了最好的一個：悄悄地、出人意料地出擊。”

在1,500公里（930英里）的前線，烏克蘭軍隊正試圖削弱俄軍並重塑戰線，為決定性的東進創造更有利的條件。一種策略可能是嘗試將俄羅斯軍隊一分為二，以便將莫斯科於 2014 年非法吞併的克里米亞半島與其控制的其他領土隔斷。

上周，俄羅斯發生武裝叛亂，給俄羅斯總統普京的權力帶來了二十多年來最嚴重的威脅。內訌是俄羅斯軍事和政治領導人的主要干擾因素，但專家表示，迄今為止對戰場的影響似乎很小。

過去四天來，烏克蘭加強了東部城市巴赫穆特周圍的行動，瓦格納部隊經過數月的激烈戰鬥後佔領了該城市，然後將其交給了俄羅斯士兵，而俄羅斯士兵在南翼繼續失去了一些陣地。

然而，在前線，自侵略戰爭以來，俄羅斯軍隊的實力並沒有多大改變。

目前尚不清楚烏克蘭將試圖在何處果斷地突破，但任何成功都將依賴於新組建的、尚未部署的西方裝備旅。目前，俄羅斯的縱深防禦陣地和相對空中優勢正在減緩烏克蘭的前進速度。

軍事專家表示，很難說誰佔優勢：俄羅斯擁有人力和彈藥，而烏克蘭戰術靈活多變，配備現代化武器，戰場上也很聰明。

但距離秋季泥濘季節只剩下四個月的時間，一些烏克蘭指揮官表示，他們正在與時間賽跑。

烏克蘭軍隊距離俄羅斯主要防線仍有幾公里。當他們深入被佔領土時，戰鬥機將不得不與俄羅斯以對角線形式組成的防禦力量抗衡，某些地區的防禦工事深入10公里，包括雷區、反坦克壕溝和被稱為“龍牙”的金字塔形障礙物。

隨着每一次戰場推進，烏軍都更容易受到俄羅斯空襲。

國防部副部長漢娜·馬利亞爾本周表示，自反攻開始以來，南部至少收復了 130 平方公里的土地。

但這不是許多人所希望的速度。

該報道稱，與戰爭早期的一些戰鬥中俄羅斯軍隊幾乎沒有抵抗甚至逃離戰場不同，烏克蘭軍隊目前面臨著頑強的抵抗。