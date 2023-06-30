瓦格納轉場白俄羅斯 澤連斯基下令強固北部防線

烏克蘭/白俄羅斯/俄羅斯/瓦格納兵變

在俄羅斯僱傭軍領導人普里戈津率部抵達白俄羅斯後，烏克蘭總統澤連斯基周五命令高級軍事指揮官加強烏克蘭北部軍事部門。瓦格納兵變鬧劇後，軍事觀察警告瓦格納到白俄羅斯組建新軍從白俄羅斯獲得武器裝備對烏克蘭北部開闢戰場，發動打擊。

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烏克蘭總統澤連斯基下令加強北方軍事防衛。路透社今天引述澤連斯基說，在與政府和軍事領導人的會議上，他聽取了烏克蘭情報和安全部隊關於烏克蘭北部鄰國白俄羅斯局勢動態的報告。

澤連斯基今天在電報群Telegram 消息應用程序上表示：“烏軍總司令紮盧日尼和‘北方’指揮官（謝爾希）納耶夫決定採取一系列措施來加強這一方向的訪問。”

澤連斯基在電報群Telegram 上的簡短帖子中沒有提及瓦格納集團老闆普里戈津的名字。

根據白俄羅斯總統盧卡申科談判達成的協議，普里戈津已經於周二從俄羅斯飛往白俄羅斯，該協議於周六結束了他的僱傭兵在俄羅斯的“兵變”。

據媒體消息稱，瓦格納可能會在阿西波維奇鎮附近的一處空置軍事設施建立新基地，該鎮距離白俄羅斯首都明斯克約 90 公里（50 英里）。

據澤連斯基表示，烏克蘭軍方會議還討論了其他前線地區的局勢、火炮和炮彈的供應以及烏克蘭軍隊對俄羅斯佔領軍的進攻等問題。

去年將俄羅斯趕出北部地區後，烏克蘭就已經採取措施加強與俄羅斯親密盟友白俄羅斯的邊境防禦。