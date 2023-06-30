重磅！波蘭要求境內部署核武器

波蘭/核武器

波蘭總理莫拉維茨基今天表示，鑒於俄羅斯有意在白俄羅斯部署戰術核武器，波蘭願意加入北約國家核交換計畫。波蘭希望在波蘭領土上部署核武器以應對。

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據據《歐洲真理報》報道今天報道稱，波蘭總理馬特烏什·莫拉維茨基在布魯塞爾出席為期兩天的歐盟峰會時表示，華沙正在積極尋求加入核共享計畫。

波蘭總理是在周五宣布，由於俄羅斯在白俄羅斯部署核導彈，波蘭已請求加入北約核共享計畫。

核共享是北約核威懾政策的一部分，該政策允許沒有核武器的成員國參與北約使用核武器的規畫。這些武器由某些國家擁有，但仍處於美國的控制之下。

去年9月，波蘭總統杜達在接受媒體採訪時表示，波蘭已與美國就加入核共享計畫的可能性進行了會談。

總理莫拉維茨基在布魯塞爾出席為期兩天的歐盟峰會時表示，華沙正在積極尋求加入該計畫。莫拉維茨基說：“由於俄羅斯打算在白俄羅斯部署戰術核武器，我們更加要求整個北約參與核共享計畫。”他還說，最終決定將取決於美國。

波蘭總理說，“當俄羅斯總統普京升級不同類型的威脅時，我們不想交叉雙臂坐等着。”

自2009年11月以來，美國在核共享計畫下已將核武器部署到比利時、德國、意大利和荷蘭。

據消息，5月25日，俄羅斯和白俄羅斯國防部長簽署了關於在白俄羅斯境內部署俄羅斯戰術核武器的文件。

6月16日星期五，俄羅斯總統普京表示，第一批俄羅斯戰術核彈頭已經運抵白俄羅斯，最終轉移將於今年年底完成。