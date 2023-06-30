法語圈:比利時皇家非洲博物館
歐洲 – 歡迎您進入法國國際廣播電台（RFI）中文節目[法語世界]專欄（Cultures francophonie）的第34集。今天（2023年06月30日）第34集節目介紹位於布魯塞爾歐盟總部所在地以東十來公里非洲博物館(MRAC - Musée Royal de l’Afrique Centrale/Africa Museum），及其新、舊兩任館長巴特·奧夫里先生（M. Bart Ouvry）和圭多·格里塞爾斯博士（Dr. Guido Gryseels）在接受本台記者克萊爾（Claire Fages）實地專訪時的錄音片段。
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在比利時布魯塞爾-首都大區（Région de Bruxelles-Capitale）東郊，有一座2萬多人的城鎮名為泰爾菲倫（Tervuren）。這裡有一座致力於保護非洲中部地區文化的全球最大博物館。歐盟的一位資深外交官在上個月（2023年5月）剛剛接掌了這座非洲博物館（MRAC）的館長一職。
-- 歐盟外交高官接掌布魯塞爾非洲博物館 -
法文資料顯示，位於布魯塞爾郊外的這座皇家非洲博物館（MRAC）新任館長巴特·奧夫里（Bart Ouvry）先生，出生於1960年。他早年畢業於比利時根特大學（Université de Gand / Ghent University）的歷史人文專業。作為一名有30多年外事工作經驗的歐洲職業外交官，他在過去五年，先後擔任過歐盟駐剛果民主共和國大使（2017-2019）和馬里大使（2019-2023）。在此之前，他還曾出任過比利時王國的外交部發言人（2008-2011），比利時王國駐內羅畢大使（2011-2014）統管非洲多國：肯尼亞、厄立特里亞、索馬里、塞舌爾、科摩羅和馬達加斯加，及常駐聯合國環境規畫署（UNEP）代表。
今年（2023年）早些時候，當奧夫里大使（Bart Ouvry）得知其被任命為非洲博物館（MRAC）館長時表示，這將是他從事的畢生工作。為什麼他會這麼說？這就是本台法廣（RFI）記者在現場採訪時所提出的第一個問題。對此，奧夫里館長（Bart Ouvry）回答道：
francophonie 2023.06.30 v 法語世界 Episode 034 MRAC en Belgique Son Trad 01 M. Bart Ouvry au micro de RFI Invité Afrique - Claire Fages (mixé)
francophonie 2023.06.30 v Episode 034 MRAC en Belgique Son Trad 01 M. Bart Ouvry au micro de RFI Claire Fages mixé
“在非洲，我從事了眾多的合作事務：科學合作、文化合作。我認為這不僅為達到問題中心的一種方式，也能觸及男士和女士的人心。對我而言，這的確就是一種最佳的方式以構築歐洲和非洲之間關係。這是文化，這是科學，因為那存在着對等的利益，有一種雙贏的關係。”
-- 比利時國王利奧波德二世與非洲博物館 -
比利時皇家非洲博物館（MRAC）的創建始於1897年在布魯塞爾舉行的世界博覽會。之後，在比利時國王利奧波德二世（Léopold II，1835-1909）的推動下，才有了現在的這座博物館。
就此，奧夫里館長（Bart Ouvry）表示，他深信這座博物館所具有的使命。這不僅是一處科研機構，也是一個博物館，能夠讓非洲民眾重新建立他們對過去歷史的視野。這座博物館正在125周年館慶。它最初只是一座比屬剛果（Congo Belge）博物館，之後才成為了一座致力於非洲中部的博物館。
-- 非洲博物館剛卸任的前館長為農科專家 -
比利時皇家非洲博物館（MRAC）剛剛卸任的前館長圭多·格里塞爾斯（Dr. Guido Gryseels）是一位擁有農科博士文憑的經濟學家。他已領導了這座博物館超過20年之久。
格里塞爾斯博士（Dr. Guido Gryseels）在接受本台RFI法語記者採訪時回顧說：“當我剛到這座博物館任職時，這裡的一切仍有如65年前，在兒童時代參觀時那樣。"
那時這裡沒有任何非洲裔的科學人員和博物館學人員。所以，館方最先做的事情就是與境內的非洲僑民發展聯繫。但還需重新思考館內的基礎設施。當時遇到的問題之一，這是一座受到保護的歷史性建築，不能隨意改變其結構，也不能在博物館內開設餐廳。
如今，前來參觀的人們，入口位於一座新建築。然後，經過地下通道連接古老的舊建築，那裡放着一艘長達23米，極其壯觀的獨木舟。
以上是法國國際廣播電台RFI中文[法語世界]專欄（Cultures francophonie）的第34集節目，介紹位於比利時首都布魯塞爾東郊泰爾菲倫（Tervuren）的非洲博物館(MRAC），和這座致力於研究非洲中部地區文化機構的新、舊兩任館長，在接受本台法廣（RFI）非洲欄目法語記者專訪時的部分錄音片段。
cultures francophonie 30-06-2023 Episode 034 - [法語世界]第34集 / 歐盟外交高官接掌非洲博物館
cultures francophonie 30-06-2023 法語世界 Episode 34 - MRAC - Musée Royal de l’Afrique Centrale en Belgique
感謝本台法廣（RFI）非洲部記者克萊爾（Claire Fages）的現場採訪和音像資料室（Sonothèque）的協助，及Kuya的技術合作。謝謝您的忠實收聽。我們在下一集節目的時間段里再見。
~. Fin .~