法語圈:比利時皇家非洲博物館

[法語世界]第34集

歐洲 – 歡迎您進入法國國際廣播電台（RFI）中文節目[法語世界]專欄（Cultures francophonie）的第34集。今天（2023年06月30日）第34集節目介紹位於布魯塞爾歐盟總部所在地以東十來公里非洲博物館(MRAC - Musée Royal de l’Afrique Centrale/Africa Museum），及其新、舊兩任館長巴特·奧夫里先生（M. Bart Ouvry）和圭多·格里塞爾斯博士（Dr. Guido Gryseels）在接受本台記者克萊爾（Claire Fages）實地專訪時的錄音片段。

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在比利時布魯塞爾-首都大區（Région de Bruxelles-Capitale）東郊，有一座2萬多人的城鎮名為泰爾菲倫（Tervuren）。這裡有一座致力於保護非洲中部地區文化的全球最大博物館。歐盟的一位資深外交官在上個月（2023年5月）剛剛接掌了這座非洲博物館（MRAC）的館長一職。

-- 歐盟外交高官接掌布魯塞爾非洲博物館 -

法文資料顯示，位於布魯塞爾郊外的這座皇家非洲博物館（MRAC）新任館長巴特·奧夫里（Bart Ouvry）先生，出生於1960年。他早年畢業於比利時根特大學（Université de Gand / Ghent University）的歷史人文專業。作為一名有30多年外事工作經驗的歐洲職業外交官，他在過去五年，先後擔任過歐盟駐剛果民主共和國大使（2017-2019）和馬里大使（2019-2023）。在此之前，他還曾出任過比利時王國的外交部發言人（2008-2011），比利時王國駐內羅畢大使（2011-2014）統管非洲多國：肯尼亞、厄立特里亞、索馬里、塞舌爾、科摩羅和馬達加斯加，及常駐聯合國環境規畫署（UNEP）代表。

RFI Image Archive / Invité Afrique : Bart Ouvry, ancien haut diplomate de l'UE a été nommé en Mars 2023, directeur général de l'Africa Museum, à Tervuren en Belgique. © Claire Fages / RFI

今年（2023年）早些時候，當奧夫里大使（Bart Ouvry）得知其被任命為非洲博物館（MRAC）館長時表示，這將是他從事的畢生工作。為什麼他會這麼說？這就是本台法廣（RFI）記者在現場採訪時所提出的第一個問題。對此，奧夫里館長（Bart Ouvry）回答道：

francophonie 2023.06.30 v 法語世界 Episode 034 MRAC en Belgique Son Trad 01 M. Bart Ouvry au micro de RFI Invité Afrique - Claire Fages (mixé)

francophonie 2023.06.30 v Episode 034 MRAC en Belgique Son Trad 01 M. Bart Ouvry au micro de RFI Claire Fages mixé

“在非洲，我從事了眾多的合作事務：科學合作、文化合作。我認為這不僅為達到問題中心的一種方式，也能觸及男士和女士的人心。對我而言，這的確就是一種最佳的方式以構築歐洲和非洲之間關係。這是文化，這是科學，因為那存在着對等的利益，有一種雙贏的關係。”

-- 比利時國王利奧波德二世與非洲博物館 -

比利時皇家非洲博物館（MRAC）的創建始於1897年在布魯塞爾舉行的世界博覽會。之後，在比利時國王利奧波德二世（Léopold II，1835-1909）的推動下，才有了現在的這座博物館。

Statue représentant le roi Léopold II de Belgique sur sa monture, bouelvard du Régent, à Bruxelles. Getty Images/dem10

就此，奧夫里館長（Bart Ouvry）表示，他深信這座博物館所具有的使命。這不僅是一處科研機構，也是一個博物館，能夠讓非洲民眾重新建立他們對過去歷史的視野。這座博物館正在125周年館慶。它最初只是一座比屬剛果（Congo Belge）博物館，之後才成為了一座致力於非洲中部的博物館。

-- 非洲博物館剛卸任的前館長為農科專家 -

比利時皇家非洲博物館（MRAC）剛剛卸任的前館長圭多·格里塞爾斯（Dr. Guido Gryseels）是一位擁有農科博士文憑的經濟學家。他已領導了這座博物館超過20年之久。

RFI Image Archive / Belgique : Nomination par arrêté royal du 14 mars 2001, M. Gryseels, Guido, porteur du diplôme de licencié en sciences économiques, docteur en sciences agronomiques, est nommé Directeur du Musée royal de l'Afrique centrale à partir du 1er août 2001 lors de l'entrée en service effective de l'intéressé. © collection personnelle / RFI Image Archive

格里塞爾斯博士（Dr. Guido Gryseels）在接受本台RFI法語記者採訪時回顧說：“當我剛到這座博物館任職時，這裡的一切仍有如65年前，在兒童時代參觀時那樣。"

那時這裡沒有任何非洲裔的科學人員和博物館學人員。所以，館方最先做的事情就是與境內的非洲僑民發展聯繫。但還需重新思考館內的基礎設施。當時遇到的問題之一，這是一座受到保護的歷史性建築，不能隨意改變其結構，也不能在博物館內開設餐廳。

RFI Image Archive / Un ancien haut diplomate de l'UE nommé à la tête de "AfricaMuseum. Ici, façade du MRAC -Musée Royal de l'Afrique Centrale à Terverun en Belgique. (illustration) wikimedia - Rolfmueller / RFI Image Archive

如今，前來參觀的人們，入口位於一座新建築。然後，經過地下通道連接古老的舊建築，那裡放着一艘長達23米，極其壯觀的獨木舟。

以上是法國國際廣播電台RFI中文[法語世界]專欄（Cultures francophonie）的第34集節目，介紹位於比利時首都布魯塞爾東郊泰爾菲倫（Tervuren）的非洲博物館(MRAC），和這座致力於研究非洲中部地區文化機構的新、舊兩任館長，在接受本台法廣（RFI）非洲欄目法語記者專訪時的部分錄音片段。

cultures francophonie 30-06-2023 Episode 034 - [法語世界]第34集 / 歐盟外交高官接掌非洲博物館

cultures francophonie 30-06-2023 法語世界 Episode 34 - MRAC - Musée Royal de l’Afrique Centrale en Belgique 尼古拉

感謝本台法廣（RFI）非洲部記者克萊爾（Claire Fages）的現場採訪和音像資料室（Sonothèque）的協助，及Kuya的技術合作。謝謝您的忠實收聽。我們在下一集節目的時間段里再見。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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