歐洲巨大太空望遠鏡今天升空探索“黑暗宇宙”

歐洲/太空望遠鏡/Euclid

美國航天佛羅里達州發射場的一枚 SpaceX 火箭今天當地時間準備發射，運載着一架軌道望遠鏡，旨在揭示被稱為暗能量和暗物質的神秘宇宙現象，探索科學家所稱暗能量和暗物質占已知宇宙的 95%得奧秘。

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歐洲歐幾里得太空望遠鏡Euclid space telescope launched即將升空探索“黑暗宇宙”。根據路透社消息，這台名為歐幾里得的望遠鏡是歐洲航天局 (ESA) 的一款儀器，以被稱為“幾何之父”的古希臘數學家Euclid命名，它被安置在獵鷹 9 號火箭的貨艙內，於美國東部時間上午 11 點（格林威治標準時間 1500）左右發射升空。

這項耗資 14 億美元的任務預計將持續至少六年，太空望遠鏡新見解預計將改變天體物理學，或許還會改變對重力本身本質的理解。

如果一切按計畫進行，歐幾里得將在短暫的太空飛行後被釋放進入空間，進行為期一個月的航行，到達距地球近 160 萬公里的太陽軌道上的目的地，而地球和太陽之間的引力穩定位置稱為拉格朗日第二點，或 L2。

從那裡開始，歐幾里得Euclid的目的是探索天體物理學家所說的“黑暗宇宙”的演化，使用廣角望遠鏡跨越我們之外的廣闊天空來調查距離地球所屬的的銀河系100 億光年遠的星系。

這艘重達 2 噸的航天器還配備了其他儀器，用於測量這些星系的紅外光強度和光譜，從而精確確定它們的各種距離。

該任務的重點是黑暗宇宙的兩個基本組成部分。其中之一是暗物質，一種看不見但理論上有影響力的宇宙腳手架，被認為賦予了宇宙形狀和紋理。另一種是暗能量，這是一種同樣神秘的力量，正如科學家在 20 世紀 90 年代了解到的那樣，人們相信它可以解釋為什麼宇宙的膨脹長期以來一直在加速。

歐幾里得探究的艱巨性反映了這一使命的可能性。科學家估計，暗能量和暗物質合計占宇宙的95%，而我們能看到的普通物質只佔5%。

據路透社說，Euclid完全由歐空局設計和建造，美國航天局NASA為該太空望遠鏡近紅外儀器提供光電探測器。Euclid 聯盟總共由來自 13 個歐洲國家、美國、加拿大和日本的 2,000 多名科學家組成。

經過十年的醞釀，該任務最初是通過俄羅斯聯盟號火箭飛向太空。但烏克蘭戰爭爆發後，由於歐洲的阿麗亞娜火箭計畫沒有立即可用的時間，發射計畫轉向了埃隆·馬斯克在加利福尼亞州的企業 SpaceX。美國宇航局去年年底發射的詹姆斯·韋伯太空望遠鏡讓天文學家能夠以前所未有的清晰度將早期宇宙中的特定物體歸零，而歐幾里得則旨在通過仔細繪製大量可觀測物體來揭示宇宙隱藏的結構和力學，包括 3D 宇宙，以及總共超過 10 億個星系。

這些數據將在歐幾里得繪製過去 100 億年宇宙歷史的地圖時收集，該地圖橫跨三分之一的天空，向外凝視，從而回到過去，天文學家稱之為“宇宙正午”的宇宙時代，當時大多數恆星正在形成。

據科學家表示，在廣闊的時間和空間範圍內觀察星系形狀和位置的微妙但明顯的變化，將揭示宇宙加速的細微變化，從而間接暴露暗能量的力量。

歐幾里得還將通過測量一種稱為引力透鏡效應來幫助揭示暗物質的本質，這種效應會在星系的可見形狀中產生微弱的扭曲，並歸因於不可見物質的存在扭曲了星系周圍的空間結構。通過對暗能量和物質的深入了解，科學家希望更好地掌握星系在所謂的宇宙網絡中的形成和分布。

路透社說，歐幾里得聯盟的負責人、巴黎天體物理研究所的天文學家雅尼克·梅利爾（Yannick Mellier）表示，除了歐幾里得的主要目標之外，Euclid太空望遠鏡還將為未來幾十年為所有天文學領域提供一座“金礦”。