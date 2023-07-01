澤連斯基希望維爾紐斯峰會受邀加入北約

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歐洲 – 北約將於7月在立陶宛首都維爾紐斯舉行峰會。烏克蘭總統澤連斯基1日在和來訪的西班牙首相桑切斯舉行會晤時表示，烏克蘭希望在北約峰會上獲得加入北約的“邀請”。

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澤連斯基還表示，“我們需要維爾紐斯峰會發出一個非常明確的信息，即烏克蘭可以在戰後成為北約的正式成員。” “對聯盟的邀請是第一步，非常具體，這對我們來說非常重要”。

西班牙首相佩德羅·桑切斯7月1日早些時候抵達基輔與澤連斯基總統舉行會談，目前西班牙正在擔任歐盟輪值主席國。

桑切斯在他的官方推特賬戶上寫道，“在基輔。我希望西班牙擔任歐盟理事會輪值主席國的第一章能夠在烏克蘭與澤連斯基一起開啟。”他補充道，他將向他表達“整個歐洲的團結”。

桑切斯強調，歐盟將繼續向烏克蘭人民提供支持，直至歐洲恢復和平，並強調他已向烏克蘭提供了價值5500萬歐元的財政援助。

同時，歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩表示，她所說的普京政權內部的明顯分歧要求繼續毫不猶豫地支持烏克蘭。

歐盟領導人峰會結束後，她補充道，歐盟正在向基輔運送所需的彈藥，並確認自今年年初以來已有24000名烏克蘭士兵接受了訓練。

馮德萊恩指出，隨着對俄羅斯的制裁收緊，歐盟迄今已為烏克蘭花費了700億歐元。