烏克蘭/俄羅斯/反攻

烏克蘭在統計本月為奪回被俄羅斯軍隊佔領的領土而發動的反攻中所取得的進展時一直公開持謹慎態度，周五，烏克蘭總統和一名美國將軍承認，反攻進展是用鮮血為代價來衡量的。俄羅斯軍隊以地雷，導彈攻擊以及堅固工事阻擋烏克蘭軍隊反攻。

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烏克蘭和美國一致認為，反攻正在以鮮血來衡量。路透社引述美國高級軍官、陸軍上將米利在華盛頓國家新聞俱樂部向觀眾表示，烏軍反攻“正在穩步推進，但需穿越非常困難的雷區……每天 500 米，每天 1,000 米，每天2000米，諸如此類的困境下推進。

美國將軍說，他對進展速度比某些人和計算機預測的要慢並不感到驚訝。

上周，烏克蘭總統澤連斯基表示，反攻“比預期慢”，但沒有透露太多具體信息。烏克蘭表示，它在解放南部130平方公里土地的行動中重新奪回了一些村莊，但這只是俄羅斯控制的總領土的一小部分。

周五，澤連斯基稱，烏克蘭部隊向各個方向積極推進，而國防部副部長漢娜·馬利亞爾則表示，軍方評估進展情況按計畫進行，反攻行動應通過很多方面來評估不同的軍事任務。

路透社稱無法核實戰場情況。俄羅斯於 2022 年 2 月開始對鄰國烏克蘭進行全面入侵，但尚未承認烏克蘭的戰場成果，並表示烏克蘭軍隊正在遭受重大傷亡。

據澤連斯基表示，烏克蘭希望在 7 月 11 日北約在立陶宛舉行的會議之前展示結果，基輔希望在這次會議上收到邀請，開始加入美國領導的北約軍事聯盟的進程，但不會不惜任何代價。但澤連斯基承認，反攻計畫近幾個月來已經放緩。“我們停下來是因為我們無法前進，”他說。“繼續進攻就意味着士兵傷亡，而我們沒有大炮。”

西班牙RTVE援引澤連斯基的話說，烏克蘭“在這方面非常謹慎”，如果這意味着損失更少的人，他會選擇更長的時間。RTVE援引他的話說：“在時間和人類之間，人是最重要的。”

澤連斯基發表上述講話的一天，在俄羅斯僱傭軍瓦格納領導人普里戈津抵達白俄羅斯後，澤連斯基即刻命令高級軍事指揮官加強北方軍事部門防禦。

去年烏軍將俄羅斯軍隊趕出烏克蘭北部地區後，烏克蘭採取措施加強與俄羅斯親密盟友白俄羅斯的邊境防禦。據澤連斯基表示，周五與軍事指揮官的會議討論了其他前線地區的局勢、火炮和炮彈的供應以及烏克蘭軍隊對俄羅斯軍隊的進攻。

美國米利將軍稱，“烏克蘭正在為自己的生命權利而戰，”米利在華盛頓說，“我們正在為他們提供儘可能多的幫助。但最終，烏克蘭士兵是在穿過俄羅斯布下的強大的雷區才能進入俄軍的戰壕前”，烏克蘭是在對抗一隻規模大得多的俄羅斯軍隊。